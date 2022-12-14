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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شركة BYD تسجّل رقمًا قياسيًا في مبيعات السيارات الكهربائية |تفاصيل

BYD
BYD

سجّلت شركة صناعة السيارات الصينية BYD رقمها القياسي التاسع على التوالي لعدد مبيعاتها العالمية الشهرية على التوالي والعاشر هذا العام، حيث كان شهر فبراير فقط أبطأ قليلاً من شهر يناير.

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BYD

وفقًا لتقرير الشركة في الشهر الماضي بلغت مبيعات سيارات الركاب الإضافية في BYD  نحو 229,942 سيارة ، وهو ما يزيد بنسبة 155% عن العام الماضي.

والغالبية العظمى من مبيعات BYD في الصين ، بينما تمثل الصادرات نسبة قليلة من إجمالي الناتج.

وتجاوزت مبيعات السيارات الهجينة والكهربائية بالكامل 100,000 سيارة شهريًا منذ أكتوبر وهي في ازدياد.

وقد زادت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 147٪ تقريبًا لتصل إلى 113,915 أي أكثر من 10000 سيارة مقارنة بشهر أكتوبر)، ولكن السيارات الكهربائية الهجينة (PHEV) تنمو بشكل أسرع حيث  وصلت نسبتها الى 164٪ على أساس سنوي لتصل إلى 116,027 سيارة.

 

وتشير التوقعات لإمكانية تجاوز الشركة الصينية لعدد 250.000 سيارة خلال شهر ديسمبر.

BYD

نتائج مبيعات سيارات BYD:

السيارات الكهربائية 113,915 (بزيادة قدرها 147% على أساس سنوي)

السيارات الهجينة 116,027 (بزيادة قدرها 164% على أساس سنوي)

الإجمالي: 229,942 (بزيادة قدرها 155% على أساس سنوي)

تم تصدير حوالي 12318 من المكونات الإضافية لـ BYD، وهو رقم قياسي جديد أيضًا، إلى جانب سيارات الركاب، باعت BYD 485 سيارة كهربائية تجارية بمجموع 230,427 سيارة كهربائية الشهر الماضي.

 

حتى الآن خلال هذا العام، باعت الشركة أكثر من 1.62 مليون سيارة كهربائية وهجينة، أي أكثر من ثلاثة أضعاف حجم مبيعاتها في عام 2021.

byd مبيعات السيارات الكهربائية السيارات الهجينة الكهربائية

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