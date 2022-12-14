تفشت في بريطانيا|بكتيريا قاتلة تضع العالم في مأزق .. هل تصل مصر؟

يُهدّد مرض غامض حياة مئات الأطفال في بريطانيا، خاصة أنها البلد الأولى التي تفشى فيها المرض وأدى إلى وفاة أكثر من 16 طفلاً حتى الآن، ويأتي ذلك بالتزامن مع انتشار أمراض غامضة بين الأطفال في مصر.

ووفقًا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، أدى الانتشار السريع للحمى بين الأطفال خاصة في المدارس إلى زيادة الطلب على المضادات الحيوية مما اضطر بريطانيا لاتخاذ قرار بشأنها.

وحظرت الحكومة تصدير المضادات الحيوية المستخدمة لعلاج عدوى Strep A البكتيرية المميتة وسط مزاعم بوجود نقص.

مرض غامض يقتل الأطفال

كان قد نفد مخزون العديد من الصيدليات وارتفعت أسعار الجملة خمسة أضعاف سعرها المعتاد، وقال وزير الصحة البريطانية أمس إنه تمت إضافة 4 أنواع من المضادات الحيوية إلى قائمة الأدوية التي لا يمكن تصديرها أو تخزينها لأنها ضرورية لمرضى المملكة المتحدة.

جاء ذلك في الوقت الذي اضطرت فيه مدرسة ابتدائية إلى إغلاق أبوابها أمس بعد تفشي المرض بشكل كبير.

كان قد غاب 40% من الأطفال و 23% من الموظفين في مدرسة “كينجزبريدج” الابتدائية في ديفون أمس الثلاثاء، ورغم ذلك كان قد نفى وزير الصحة “ستيف باركلي” الأسبوع الماضي أن المضادات الحيوية قد نفدت في البلاد.

لكن الدكتورة ليلى هانبك ، رئيسة جمعية الصيدليات المستقلة، قالت: “بإضافة هذه الأدوية إلى قائمة التصدير المحظورة، تعترف الحكومة فعليًا بوجود نقص، كما كنت أحذر منذ أكثر من أسبوع، لقد تصرفوا بعد فوات الأوان وأنكروا وجود مشكلة لفترة طويلة”.

تأتي تصريحاتها وحظر تصدير الأدوية بعد ما واصلت وزارة الصحة نفي وجود نقص.

لكن ما هل أعراض بكتيريا “Strep A” القاتلة

يمكن أن تسبب بكتيريا المجموعة A Streptococcus (المجموعة A Strep أو Strep A) العديد من أنواع العدوى المختلفة.

توجد البكتيريا بشكل شائع في الحلق والجلد ، وبعض الناس لا تظهر عليهم أعراض، وتتراوح العدوى التي تسببها بكتيريا Strep A من الأمراض البسيطة إلى الأمراض الخطيرة والقاتلة.

وتشمل عدوى الجلد وظهور حبوب حمراء والتهاب الحلق.

في حين أن الغالبية العظمى من العدوى تكون خفيفة نسبيًا ، إلا أن البكتيريا تسبب أحيانًا مرضًا يسمى داء المكورات العقدية الغازية من المجموعة أ.

ما هو مرض المكورات العقدية من المجموعة الغازية؟

في بعض الأحيان ، يكون مرض العقدية الغازية من المجموعة أ عبارة عن عدوى تهدد الحياة حيث تغزو البكتيريا أجزاء من الجسم ، مثل الدم أو العضلات العميقة أو الرئتين.

يسبب التهابًا يؤدي إلى تآكل الخلايا وهي من أكثر أشكال الأمراض الغازية شدة ، ولكنها نادرة.

يُعرف التهاب اللفافة الناخر أيضًا باسم "مرض أكل اللحم" ويمكن أن يحدث في حالة إصابة الجرح بالعدوى، وتتسبب في انخفاض ضغط الدم الصدمة وتلف الأعضاء مثل الكلى والكبد والرئتين، ولها نسبة وفيات مرتفعة.