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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نشرة المرأة|وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد.. وأعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

صدى البلد

نشر موقع “صدى البلد”، عددًا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي..

بـ 10 جنيهات .. وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد

 إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائدة يمكنك تجربة تحضير وتناول المشروب التالي فهو لن يكلفك أكثر من 10 جنيهات لتحضيره وبضع دقائق معدودة إليك مكوناته وطريقة تحضيره ..

الحق نفسك.. أعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

يُعد المكان الأكثر شيوعًا لتكوين الجلطات الدموية هو أسفل الساق بسبب تباطؤ تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تتشكل جلطة دموية في الأوردة المؤدية إلى المعدة.. يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات التي تهدد الحياة إلى ظهور علامات محددة محتملة عند الذهاب إلى المرحاض.

مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعد السكتات الدماغية هي حالات طبية طارئة خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ. في بعض الحالات يمكن أن تكون قاتلة. 

بينما يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بسبب عوامل مختلفة ، إلا أن هناك طرقًا لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية مثل العديد من الحالات الصحية الأخرى ، يمكن أن يلعب ما تأكله دورًا في احتمالية إصابتك بسكتة دماغية وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري كلها حالات يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية

على الطريقة الإيطالية.. طريقة تحضير مكرونة الاسباجيتي بالريحان والثوم

تعد المكرونة الاسباجيتي متعددة الاستخدامات يمكن الاستمتاع به مع مجموعة متنوعة من الصلصات والإضافات.. يمكنك إعداد وجبة بسيطة قليلة الدسم عن طريق تقليبها في الثوم وزيت الزيتون أو جعلها أكثر دسامة عن طريق إضافة الخضار الطازجة وصلصة الطماطم والجبن. 

وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يمكنك إضافة الروبيان أو الدجاج أو أي لحم قليل الدهن لإعطائك دفعة إضافية من البروتين أيضًا.. إن اختيار المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة مع اللحوم والخضروات المضافة سيجعلها وجبة مشبعة غنية بالمغذيات.

الكيلوجرامات الزائدة جلطة دموية إصابة بسكتة دماغية ارتفاع ضغط الدم سكتة دماغية

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