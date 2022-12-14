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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

الحق نفسك.. أعراض عند الذهاب للمرحاض تشير إلى جلطة دموية مميتة

جلطات الدموية
جلطات الدموية

يُعد المكان الأكثر شيوعًا لتكوين الجلطات الدموية هو أسفل الساق بسبب تباطؤ تدفق الدم إلى الأطراف السفلية.. ومع ذلك، في بعض الأحيان، قد تتشكل جلطة دموية في الأوردة المؤدية إلى المعدة.. يمكن أن تؤدي هذه المضاعفات التي تهدد الحياة إلى ظهور علامات محددة محتملة عند الذهاب إلى المرحاض.

وفقا لموقع اكسبريس عندما تتشكل جلطة دموية في هذه الأوردة ، فإنها تمنع تدفق الدم إلى الأمعاء، مما قد يؤدي إلى تلف أو موت الأنسجة في هذا العضو.

يتم التعرف طبيًا على الجلطات الدموية التي تتكون في المعدة أو منطقة البطن كنوع من تجلط الأوردة العميقة يسمى الخثار الوريدي المساريقي (MVT).

فمن الطبيعي توقع الأعراض عند الذهاب إلى المرحاض.. تعتبر آلام البطن والانتفاخ والبراز الدموي والإسهال من الأعراض الشائعة مثل حدوث الإسهال وتورم جدار الأمعاء ، مما يسبب الاحتقان الناتج عن ضعف التصريف الوريدي.

قد يكون تجاهل هذه الأعراض أمرًا خطيرًا ، لأن العلاج المتأخر للحالة يمكن أن يؤدي إلى احتشاء معوي يهدد الحياة.

تُعد أكثر الأعراض شيوعًا التي تثير القلق لدى المرضى هي آلام البطن الحادة ، لكن العديد من الحالات تتطور بدون أعراض. 

يُعد هذا الانزعاج ، الذي يوصف غالبًا بأنه ألم خفيف حول منطقة السرة، هو علامة على أن تدفق الدم في الأمعاء قد بدأ في التعثر.

الجلطات الدموية تدفق الدم آلام البطن تورم جدار الأمعاء تجلط الأوردة

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