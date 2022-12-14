مش هتصدق.. نوعان من الفواكه تحميك من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية

تعد السكتات الدماغية هي حالات طبية طارئة خطيرة تحدث عندما ينقطع تدفق الدم عن جزء من الدماغ. في بعض الحالات يمكن أن تكون قاتلة.

بينما يكون بعض الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بسكتة دماغية بسبب عوامل مختلفة ، إلا أن هناك طرقًا لتقليل احتمالية الإصابة بسكتة دماغية مثل العديد من الحالات الصحية الأخرى ، يمكن أن يلعب ما تأكله دورًا في احتمالية إصابتك بسكتة دماغية وذلك لأن ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري كلها حالات يمكن أن تزيد من فرص الإصابة بسكتة دماغية.

في دراسة أقيمت على مجموعة من 4089 حالة سكتة دماغية أشارت الدراسة أن أولئك الذين تناولوا أكبر قدر من الفاكهة والخضروات كانوا أقل عرضة للإصابة بالسكتة الدماغية وتعد الخضروات ذات الأوراق الخضراء هي الأكثر وقاية من السكتات الدماغية فقد أشارت الدراسات ارتباطًا عكسيًا بين استهلاك الفاكهة والخضروات وخطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

وفقا لدراسة نشرها موقع Express يعد تناول الفاكهة مثل التفاح والكمثرى والخضروات ذات الأوراق الخضراء مرتبطًا عكسيا بالسكتة الدماغية

أضاف مؤكدا أن الكمثرى تحتوي على مركبات الفلافونويد وهي مركبات مضادة للأكسدة تساعد في مكافحة الالتهاب وقد تقلل من خطر الإصابة بالأمراض.

من المحتمل أن هذه المركبات إلى جانب المحتوى العالي من الألياف في الكمثرى كان لها تأثير على هذا الحد من خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

تتضمن العوامل التي يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بسكتة دماغية ما يلي: زيادة الوزن التدخين شرب الكثير من الكحول تناول الأطعمة غير الصحية تاريخ عائلي للإصابة بالسكتة الدماغية ضغط دم مرتفع مريض بالسكر رجفان أذيني عالي الدهون.