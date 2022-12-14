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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بـ 10 جنيهات .. وصفة خارقة تخلصك من الكرش والأرداف للأبد

صدى البلد

 إذا كنت تعانين من الوزن الزائد وتريدين التخلص من الكيلوجرامات الزائد يمكنك تجربة تحضير وتناول المشروب التالي فهو لن يكلفك أكثر من 10 جنيهات لتحضيره وبضع دقائق معدودة إليك مكوناته وطريقة تحضيره ..

 مشروب شيا والليمون بالمقادير والمكونات 

وفقا لموقع بولد  سكاي الهندي تعد بذور الشيا غنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية والألياف، ويمكن أن تساعدك على إنقاص الوزن عن طريق تقليل الالتهاب ويقلل الشعور بالجوع  كما أنها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكري ومتلازمة التمثيل الغذائي وتعد غنية بالكالسيوم، كما تساعد أليافها القابلة للذوبان على إنقاص الوزن. أما الليمون فيعد غني بفيتامين C، ويوفر مقاومة الأنسولين، ويساعدك على فقدان كل تلك الدهون الصعبة.

هذا ما تحتاجه:

2 ملعقة صغيرة بذور شيا

2 كوب ماء

1 ملعقة صغيرة عسل

1 ملعقة صغيرة ليمون

طريقة التحضير :

نقع بذور الشيا في كوب من الماء لمدة 10 دقائق.

أضف بذور الشيا المنقوعة إلى كوب.

أضف كوبين من الماء والعسل وعصير الليمون واخلطهم جيدًا.

تناول مشروب شيا والليمون الذي يحرق الدهون في الصباح الباكر.

مشروب شيا والليمون مشروب شيا والليمون بالمقادير بذور الشيا بذور الشيا المنقوعة

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