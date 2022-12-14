طريقة عمل حجارة القلعة بمربي المشمش أو المبروشة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل حجارة القلعة بمربى المشمش أو المبروشة لعشاق الحلويات.
المقادير لعمل حجارة القلعة
3 كوب طحين
3 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 كوب سمنة
¾ كوب سكر
مربى مشمش
طريقة التحضير حجار القلعة
نضع السمنة في وعاء ونضيف السكر ونخلط جيداً .
نضيف البيض والفانيليا لمزيج السمنة والسكر ونخلط المكونات حتى تمتزج تماماً .
نضيف الطحين والبيكنغ باودر ونفرك المكونات حتى تتشكل العجينة بحيث تكون متماسكة .
نضع ربع كمية العجينة في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتجمد .
نضع بقية العجينة في صينية الفرن ونفردها جيداً ونضع فوقها المربى ثم نبشر العجينة التي وضعناها في الفريزر فوق المربى .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تكتسب العجينة لوناً وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.