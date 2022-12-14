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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل حجارة القلعة بمربي المشمش أو المبروشة

حجارة القلعة
حجارة القلعة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل حجارة القلعة بمربى المشمش أو المبروشة  لعشاق الحلويات. 

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المقادير لعمل حجارة القلعة 


3 كوب طحين
3 بيضات
1 ملعقة صغيرة فانيليا
1 ½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر
1 كوب سمنة
¾ كوب سكر
مربى مشمش

طريقة التحضير حجار القلعة

نضع السمنة في وعاء ونضيف السكر ونخلط جيداً .
نضيف البيض والفانيليا لمزيج السمنة والسكر ونخلط المكونات حتى تمتزج تماماً .
نضيف الطحين والبيكنغ باودر ونفرك المكونات حتى تتشكل العجينة بحيث تكون متماسكة .
نضع ربع كمية العجينة في الفريزر لمدة نصف ساعة حتى تتجمد .
نضع بقية العجينة في صينية الفرن ونفردها جيداً ونضع فوقها المربى ثم نبشر العجينة التي وضعناها في الفريزر فوق المربى .
نحمي الفرن لدرجة حرارة 180 ثم نضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة حتى تكتسب العجينة لوناً وبذلك تصبح جاهزة للتقديم.

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