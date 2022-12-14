طريقة عمل حجارة القلعة بمربي المشمش أو المبروشة

تقدم الشيف سارة الحافظ طريقة عمل حجارة القلعة بمربى المشمش أو المبروشة لعشاق الحلويات.

المقادير لعمل حجارة القلعة



3 كوب طحين

3 بيضات

1 ملعقة صغيرة فانيليا

1 ½ ملعقة صغيرة بيكنغ باودر

1 كوب سمنة

¾ كوب سكر

مربى مشمش

طريقة التحضير حجار القلعة