تابع مزرعتك.. الزراعة تطلق المنظومة الإلكترونية لخدمة مستثمري ومصدري البطاطس

أعلنت وزارة الزراعة اليوم ، عن إطلاق منظومة خدمة المستثمرين والمزارعين (تابع مزرعتك) من خلال إتاحة الخرائط الرقمية الخاصة بالمناطق الخالية لهم خلال هذا الموسم التصديري (2022-2023) ، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة ، والدكتور احمد طوبال مستشار وزير الزراعة للتحول الرقمي وكبار مستثمري ومصدري ومزارعي محصول البطاطس.

وذلك بناءا علي توجيهات السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضي ، فى سرعة تطبيق الخدمات الالكترونية والتحول الرقمى لمساعدة المستثمرين والمزارعين والمصدرين وتنفيذا لإستراتيجية رؤية مصر 2030

وقامت د نجلاء بلابل مدير مشروع حصر ومكافحة مرض العفن البني فى البطاطس، باستعراض الأنشطة والمهام والخدمات التي توفرها وحدة الرصد والمتابعة "الجيومكانية" .

وأكدت أن منظومة خدمة المستثمرين سوف تسهم فى الحفاظ على جودة العملية الزراعية والمتابعة طوال موسم الزراعة وكذلك رفع تقارير رقمية دورية ،الأمر الذي سيؤثر بشكل كبير ومباشر في مساعدة المستثمرين في النهوض بجودة المحصول وارتفاع معدلات التصدير والمتابعة الدقيقة لجميع مراحل نمو وصحة الزراعات على مستوي الجمهورية.

وأشاد الحضور بالدور الحيوي الذي تقوم به الوحدة وكذلك مدى الإستفادة من تقديم الخدمة الجديدة لهم.

كما تم تقديم الرابط الإلكتروني للخرائط الرقمية الخاصة بالخدمة لكل السادة المستثمرين الذين لديهم زراعات فى موسم (2022-2023).