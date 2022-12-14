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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

سائحون يدعمون منتخب المغرب بالبالون الطائر في الأقصر.. شاهد

صدى البلد

شهد مطار البالون الطائر بمحافظة الأقصر انطلاق البالون حاملا علم دولة المغرب دعما لها فى المونديال 2022 ووصولها للمربع الذهبي متمنين لها الفوز اليوم فيها مباراتها ضد منتخب البالون الطائر .

 

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يقول خالد سليمان مصور فوتوغرافي بشركات البالون الطائر أن عدد من السائحين من دولة المغرب وبرفقتهم مصريين كانوا يستقلون البالون الطائر ورغبوا فى وضع علم المغرب والعلم المصري على البالون دعما للمنتخب قبل مباراة اليوم امام منتخب فرنسا 

واضاف "سليمان " أن الجميع بمحافظة الأقصر يدعم المنتخب المغربي  العربي الشقيق الذى شرف العرب وافريقيا في بطولة كاس العالم ووصل للمربع الذهبي كاول فريق عربي يصل للمربع الذهبي في بطولة كاس العالم .

 

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الأقصر محافظة الاقصر منتخب المغرب مباراة اليوم منتخب فرنسا بطولة كأس العالم مصور فوتوغرافي

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