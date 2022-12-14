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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بروفات يومية.. عرض مسرحية شفيقة المصرية آخر الشهر

علا رامي
علا رامي

يواصل حاليا صناع مسرحية شفيقة المصرية، إجراء البروفات النهائية بشكل يومي ، تمهيدا لعرضه نهاية الشهر الجاري ، تزامنا مع احتفالات الكريسماس . 

مسرحية " شفيقة المصرية "، من المسرحيات الغنائية، الاستعراضية، والتي من المقرر عرضها على مسرح البالون، التابع للفنون الشعبية والبيت الفني، وذلك بقيادة الفنان الكبير خالد جلال، والفنان عادل عبدة، التابع لقطاع الإنتاج الثقافي.

تدور أحداث مسرحية " شفيقة المصرية "، حول قصة راقصة قبطية تدعي شفيقة، وتدور أحداث المسرحية في إطار اجتماعي استعراضي غنائي.

يشارك في بطولة مسرحية " شفيقة المصرية "، كلًا من : علا رامي، محسن صبري، منة جلال، دعاء سلام سوليست فرقة رضا، محمد حسني، هاني النابلسي، فادي خفاجة، والمطرب اكمل، تأليف مصطفى سليم، ألحان صلاح الشرنوبي، أشعار جمال بخيت، ديكور حازم شبل،  وإخراج محمد صابر.

 

شفيقة المصرية فرقة رضا صلاح الشرنوبى جمال بخيت الفنان عادل عبده احتفالات الكريسماس مسرحية شفيقة المصرية مصطفى سليم مسرح البالون قطاع الانتاج الثقافي منة جلال

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