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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أصل الحكاية

كيف يمكنك السفر إلى أوروبا بدون فيزا؟

صدى البلد

يعتبر السفر إلى أوروبا أحد الاحلام التي يتمنى الوصول إليها الكثير من المصريين، خاصة فئة الشباب إلا أن هناك صعوبات تواجههم، إلا أن الامر الذي يجهله البعض أنه يمكنك دخول دولتين في قارة أاوروبا بالباسبور المصري فقط دون الحاجة إلى وجود تأشيرة، فما تفاصيل هذا الأمر؟.

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كيف يمكنك دخول أوروبا بدون فيزا؟ 

يتيح الباسبور المصري السفر حول أكثر من 50 دولة في العالم، اثنين منهما فقط في القارة الأوروبية، حيث أنه وفقًا لموقع passportindex  فإنه يمكن للمصرين حاملي الباسبور المصري الدخول إلى دولتين في أوروبا بسهولة دون الحاجة إلى تأشيرة لكن لفترة معينة.

دولتين داخل أوروبا يمكن دخولهما بالباسبور المصري 

هناك دولتين في قارة أوروبا يتيحا دخول حاملي الباسبور المصري إلي أراضيهم بكل سهولة، دون الحاجة إلى وجود تأشيرة لكن لمدة 3 أشهر فقط، هما: 

دولة ألبانيا 

يمكن لحاملي الباسبور المصري دخول دولة ألبانيا، بدون تأشيره لمدة 3 أشهر، فقط لابد من وجود بعض الأوراق المطلوبة هي: 

  • جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر
  • أن يكون دخول الدولة لغرض السياحة بوجودة دعوة من الضامن أو الداعي من دولة ألبانيا، على أن تشمل الدعوة اسم المستضيف وعنوانه ورقم الاتصال به في ألبانيا
  • ضرورة أن تؤكد تذكرة السفر مؤكدة ذهابًا وعودة إلى أرض الوطن للشخص المُسافر.
  • وجود مستند يُثبت إقامة الشخص خلال فترة الزيارة مثل حجز فندق مؤكد الدفع
  • تقديم الإثباتات المادية على تحمل الزائر كل تكاليف الرحلة والإقامة في دولة ألبانية حتى يعود إلى أرض وطنه، مثل كشف حساب مصرفي أو دفتر الوادئع وغيرها.
  • إبراز قابلية توافر موارد مالية للنفقات اليومية خلال فترة الزيارة من وسائل مالية ألبانية أو عملات أجنبية يمكن استبدالها في وكالة صرافة داخل الدولة يبلغ قيمها للشخص البالغ 50 دولارًا أمريكيًا لليوم الواحد، وللقاصر 25 دولارًا لليوم.

جمهورية صربيا 

منذ 30 سبتمبر يوليو 2022، اعلنت الدولة الصربية من خلال الموقع الرسمي لسفارتها بالقاهرة، عن موافقة الحكومة الصربية على دخول المصريين إلى صربيا بدون الحاجة إلى وجود تأشيرة مسبقة للدخول، حيث تم اتاحة الامر بصفة مبدئية تجريبية حتى 30 سبتمبر الماضي 2022.

اجازت الجمهورية الصربية دخول حاملي الباسبور المصري إلى أراضيها دون الحاجة إلى وجود تأشيره، لكن ببعض الشروط منها: 

  • السفر ضمن مجموعة سياحية منظمة لها برنامج سياحي لزيارة الجمهورية الصربية شامل الإقامة في فندق والانتقالات والجولات السياحية، وذلك عن طريق إحدى شركات السياحة الصربية.
  • أن يكون للمسافر تأكيد للترتيب السياحي المدفوع ودليل على العودة المضمونة إلى مصر
  • ان يكون هناك خطاب دعوة من وكالة السفر من جمهورية صربيا، وهي منظمة السفر، وحجز طيران مؤكد من القاهرة إلى بلجراد والعودة بشرط ألا يكون هناك أي عقبات من المادة 15 من قانون الأجانب لجمهورية صربيا.
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