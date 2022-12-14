معهد النباتات بجامعة بني سويف ينظم زيارة ميدانية لباحثة بجامعة الجلفة الجزائرية

أعلن الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، عن تنظيم معهد النباتات الطبية والعطرية زيارة ميدانية وعملية للباحثة عائشة محمد زاوى المدرس المساعد بقسم العلوم البيولوجية بكلية علوم الطبيعة والحياة بجامعة زيان عاشور الجلفة الجزائرية، وذلك في إطار تفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات العربية ومبادئ التعاون المشترك في القارة الإفريقية.

وأكد رئيس الجامعة، حرص الجامعة على استقبال الباحثين الوافدين من القارة الإفريقية والدول العربية وذلك لتجميع المادة العلمية الخاصة بدراستهم للحصول على درجة الدكتوراة في جميع المجالات العلمية وخاصة الفريدة من نوعها، لافتاُ إلى أن المعهد يعد الوحيد المتخصص في هذا المجال في المنطقة العربية.

وصرح الدكتور ممتاز حجاب عميد المعهد أبحاث النباتات الطبية والعطرية بأن الباحثة تعرفت على أقسام ومعامل المعهد وكذلك متابعة التجهيزات الخاصة بإنشاء أول صوبة مجهزة الكترونيا لإكثار النباتات الطبية والعطرية داخل الجامعات المصرية والتي تقام حاليا بالمعهد.

يشار إلى أن الزيارة شملت بعض المزارع بالمحافظة للتعريف بالنباتات المزروعة حاليا، وكذلك زيارة بعض المناشر والمجففات الخاصة بالنباتات العطرية، فضلاُ عن زيارة مصنع للتجهيز والتعبئة.

باحثة جزائرية في زيارة لمعهد النباتات العطرية بجامعة بني سويف