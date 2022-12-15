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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أنت الرابح.. اعرف سعر جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في قطر

أنت الرابح..اعرف
أنت الرابح..اعرف سعر جوال سامسونج Galaxy S22 Ultra في قطر

تستعد شركة سامسونج الكورية الجنوبية لإطلاق أحدث جوال لها Samsung Galaxy S23، لكن الإصدار الحالي Samsung Galaxy S22 Ultra ضمن قائمة أفضل الهواتف الرائدة الحالية.

 

بلغ سعر جوال Samsung Galaxy S22 Ultra  سعة 128 جيجابايت مقابل 3799 ريالا قطريا، وسعة 256 جيجابايت بسعر 4399 ريالا.

 

مميزات هاتف Samsung Galaxy S22 Ultra

 

يقدم هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، دعما للعمل مع القلم الالكتروني S Pen ، مع شكل أفضل بكثير وتصميم يحاكي إصدار الشركة السابق Note 20 Ultra ، ولكن طراز الترا الجديد يمتاز بشاشة منحنية وتصميم قوى.

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يمتاز هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بواجهة أمامية وخلفية وحواف مسطحة بجوانب منحنية، مع شاشة من نوع Dynamic AMOLED 2X يبلغ قياسها 6.8 بوصة، تدعم معدل تحديث متغير بتردد 120 هرتزا، وتضم الشاشة مستشعر بصمة بالموجات فوق الصوتية مدمج أسفلها.

 

وجاء هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، كاميرا رئيسية بدقة 108 ميجابكسل وكاميرات مقربة 3x و 10x وكاميرا فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل وكاميرا سيلفي مميزة بدقة 40 ميجابكسل، تعمل في ظروف الإضاءة المنخفضة والصور الشخصية.

 

ويحتوي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، على بطارية بقوة 5000 مللي أمبير، تدعم تقنية الشحن السلكي السريع بقدرة 45 وات، وشحن لاسلكي بقدرة 15 وات، ويعمل الهاتف بواجهة المستخدم One UI 4.1، والمرتكزة على نظام التشغيل أندرويد 12، ويدعم الهاتف الاتصال بشبكات الجيل الخامس 5G.

 

ويأتي هاتف سامسونج Galaxy S22 Ultra، بإطار مصنوع من الألومنيوم، وطبقة حماية قوية من نوع Gorilla Glass Victus Plus، على كلا من الجهة الأمامية والخلفية للجهاز، ويتمتع الهاتف بمعيار IP68 لمقاومة الماء والغبار.

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