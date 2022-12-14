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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الشرقية يلتقي مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الاستثمار

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

التقى الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الدكتورة هبة السيد مساعد رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لشئون الإستثمار ، لبحث ومناقشة الاجراءات التنفيذية لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المحافظة ووزارة التموين والتجارة الداخلية لإقامة منطقة لوجستية على مساحة 35 فدان بمدينة بلبيس ، في حضور الدكتور أحمد عبد المعطي والمهندسة لبني عبد العزيز نائبي المحافظ واللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية والمستشار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والأستاذ هاني السيد مدير إدارة الشئون القانونية بالمحافظة وممثلاً  عن الكلية الفنية العسكرية وذلك بمكتبة بالديوان العام.

 

أشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة التموين في تحسين البنية التحتية للتجارة الداخلية من خلال اقامة المناطق اللوجستية وأسواق جملة مركزية ومستودعات استراتيجية إلى جانب المناطق التجارية المتكاملة لدفع عجلة الإنتاج وتحسين مستوي الاقتصاد وزيادة الدخل القومي , مؤكداً استمرار التنسيق والتعاون بين المحافظة وجهاز تنمية التجارة الداخلية لإقامة مشروعات تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.

 

ناقش الاجتماع الأطر القانونية والإجراءات اللازمه لتنفيذ المشروع على أرض الشرقية من خلال تخصيص مساحة 25 فدان ضمن 35 فدان لتكون سوق جملة واستغلال باقي المساحة لإنشاء مخازن استراتيجية  لتجنب الفقد والهدر في المنتجات سواء صناعية او زراعية .

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أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده في تفعيل البروتوكول وإقامة المنطقة اللوجستية على أرض مدينة بلبيس وستقدم كافة التسهيلات والتراخيص والموافقات اللازمة طبقاً للقانون لإنجاز هذا المشروع الهام والذي سيساعد في زيادة المعروض من السلع والمواد الغذائية بأسعار مناسبة للمواطنين ويقدم لهم منتجات جيدة بالإضافة الي تحسين البنية التحتية للتجارة الداخلية على ارض المحافظة.

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