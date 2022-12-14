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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

غضب عارم بين لاعبي الإسماعيلي بسبب المستحقات وتهديد بالامتناع عن التدريبات

الإسماعيلي
الإسماعيلي

حالة كبيرة من الغضب تفرض نفسها على لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي بسبب تأخر صرف مستحقاتهم المالية .

وهدد عدد من لاعبي الإسماعلي بعدم خوض التدريبات وتقديم شكاوى رسمية ضد النادي حال استمرار تأخر مستحقاتهم المالية .

و​شهدت الساعات الماضية عدد من الأجواء الساخنة داخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي قبل مواجهة بيراميدز بعد غدا الجمعة في الجولة السابعة من منافسات الدوري الممتاز .

الأزمة الأولى التي ضربت الإسماعيلي خلال الساعات الماضية هي خروج محمد فوزي حارس المرمى عن النص خلال تدريب أمس وهو ما تسبب في طرده بعيدا عن المران مع إحالته للتحقيق بقرار من إدارة الكرة بالنادي بجانب توقيع غرامة مالية عليه تقدر بـ 100 ألف جنيه.

وزاد الفلسطيني خالد النبريصي الأمور غضبا داخل فريق الإسماعيلي بسبب تغيبه المفاجىء عن التدريبات دون علم أحد بغيابه حتى الآن ، وبدء مسئولو الإسماعيلي في تطبيق اللوائح ضد اللاعب.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة بيراميدز الجمعة المقبل في الدوري الممتاز ، وسط آمال في تحقيق نتيجة إيجابية بعد مسلسل النتائج السلبية التي حققها الفريق طوال الفترة الماضية من مسابقة الدوري .

نادي الإسماعيلي الاسماعيلي بيراميدز الدوري الممتاز

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