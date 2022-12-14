مباحثات عسكرية بين وزير الدفاع السعودي و نظيره البريطاني

نشر الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية، صورة عبر صفحته الرسمية بموقع تويتر.

وظهر في الصورة خلال زيارته الي المملكة المتحدة برفقة بين والاس وزير الدفاع البريطاني، وأعرب بن سلمان عن تفاصيل اللقاء قائلا :"التقيت معالي وزير الدفاع البريطاني بين والاس، استعرضنا العلاقات الإستراتيجية والتاريخية بين بلدينا الصديقين".

واضاف وزير الدفاع السعودي :"وبحثنا أوجه التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي وسبل تعزيزه، وناقشنا عددًا من القضايا ذات الاهتمام المُشترك، وتطورات الأوضاع على المستويين الإقليمي والدولي".

كان وزير الدفاع السعودى قد وصل والوفد المرافق له أول أمس إلى المملكة المتحدة في زيارة رسمية يلتقي خلالها بعددٍ من المسؤولين لبحث العلاقات بين البلدين، وتعزيز التعاون الثنائي في المجال العسكري والدفاعي، ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك على المستويين الإقليمي والدولي.