محمود الليثي ضيف شرف فيلم "شقو"

يشارك الفنان محمود الليثي، كضيف شرف فيلم “شقو” والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الاعمال الاجرامية.

"شقو" بطولة كل من عمرو يوسف، محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وغيرهم.

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، أحدث أغنياتهما بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى.

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالي بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.