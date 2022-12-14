عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمود الليثي ضيف شرف فيلم "شقو"

محمود الليثي
محمود الليثي

يشارك الفنان محمود الليثي، كضيف شرف فيلم “شقو” والفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ تشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الاعمال الاجرامية.

"شقو" بطولة كل من عمرو يوسف،  محمد ممدوح، يسرا، ودينا الشربيني، وأمينة خليل، وغيرهم.

محمود الليثي يطرح طالع فيها بتوقيع روتانا.. فيديو

طالع فيها.. محمود الليثي ينتظر طرح أحدث أغانيه

وطرح المطربان محمود الليثى وشقيقه حمادة الليثى، أحدث أغنياتهما بعنوان "نظرة واحدة" على موقع الفيديوهات "يوتيوب"، ومواقع التواصل الاجتماعى المختلفة، والتي تم طرحها على طريقة الفيديو كليب، والأغنية من كلمات وألحان محمود الليثى، وتوزيع إسلام شيبسى. 

"نظرة واحدة" هي أول أغنية تجمع الشقيقين محمود الليثى وحمادة الليثى، والتي تم تصوير الفيديو كليب الخاص بها على أحد شواطئ الساحل الشمالي بمشاركة الفنانة الاستعراضية أوكسانا.

محمود الليثي الفنان محمود الليثى تشاك هوجان شقو محمد ممدوح يسرا دينا الشربيني

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

مصير سعر الذهب اليوم الأربعاء عقب إلغاء رسوم تصدير المشغولات الذهبية

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

طليقها ورطها.. دفاع هدير عاطف يكشف كواليس مثيرة في قضية حبس البلوجر

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

أخبار الفن| تصرف غريب من حمو بيكا بعد شائعة ارتباطه.. ياسمين عبد العزيز والعوضي يحتفلان في أجواء رومانسية

أبرز ما جاء في ندوة تكريم صناع مسلسل "الضاحك الباكي"

فردوس عبد الحميد: السوشيال ميديا شغلانة اللي مالوش شغلانة.. ڤيديو

يخرج عن صمته.. محمد الغيطي يرد على انتقادات مسلسل الضاحك الباكي| ڤيديو

عمرو عبد الجليل: مخرج نصحني بعدم تقديم شخصية نجيب الريحاني.. ڤيديو

هاني سرحان: بدء تصوير مسلسل سوق الكانتو

مش كل قط يتقاله يا مشمش .. فيفي عبده تحتفل بعيد ميلاد لوسي

ياسمين عبد العزيز تحتفل بعيد ميلاد أحمد العوضي.. شاهد

ترشيحاتنا

البيت الأبيض يفجر مفاجأة حول موعد نهاية الحرب بأوكرانيا

الركراكي يعلن تشكيل منتخب المغرب أمام فرنسا في كأس العالم

أبرزها تحميل بجودة 4K .. يوتيوب تعلن عن مزايا جديدة لصانعي المحتوى

طريقة تحضير الهوت شوكلت زي المحلات

مبابي وجيرو يقودان تشكيل فرنسا أمام المغرب في نصف نهائي كأس العالم

الإغلاق والمصادرة | الحكومة تكشف عقوبة مخالفي تسعير السلع .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دراسة تحذر.. استخدام الهواتف لتهدئة الأطفال وقت الغضب يصيبهم بهذا المرض

مش بس اللبن .. 8 أطعمة تقوى الأسنان وتمنع التسوس

بالطبل البلدي.. فرقة مصرية تشعل شوارع قطر قبل مباراة المغرب وفرنسا|فيديو

فستان جريء .. ياسمين الخطيب تستعرض أنوثتها | شاهد

فيديو

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

اعترافات صادمة .. سبب غريب وراء تخلص شاب من عائلته بكفر الشيخ

استولت على مليون جنيه .. تفاصيل جديدة في سقوط البلوجر هدير عاطف

قرار مهم بشأن الثانوية العامة .. وموعد امتحانات الترم الثاني

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ