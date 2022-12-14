أوبك: الطلب على النفط سيصل إلى 2.25 مليون برميل يوميا بحلول 2023

توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك، مدي نمو الطلب العالمي من النفط، وذكرت أوبك أن توقعاتها تشير الي نمو الطلب العالمي على النفط الخام في عام 2023 .

وأضافت أوبك أن هناك تصاعدا محتملا، متمثلا في تخفيف سياسة “صفر كوفيد” التي تبنتها الصين لمكافحة فايروس كورونا.



وذكرت "أوبك" في تقرير شهري"إن الطلب على النفط في 2023 سيرتفع 2.25 مليون برميل يوميا، أو نحو 2.3%، بعد نمو 2.55 مليون برميل يوميا في 2022، ولم يتغير التوقعان عن الشهر الماضي".

واعتبرت "أوبك" أن السوق الآن يسير في وتيرة متوازنة في الربع الأول من عام 2023، مشيرة إلي :"مع اقتراب عام 2022 من نهايته، أصبح تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي الأخير بكل تداعياته بعيدة المدى واضحا تماما، من المتوقع أن يظل عام 2023 محاطا بالعديد من أوجه عدم اليقين؛ ما يتطلب اليقظة والحذر".