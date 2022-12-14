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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

أشاد بمركز استدامة.. محافظ كفر الشيخ يستقبل قنصل فرنسا بالإسكندرية |صور

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

استقبل اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، ودينا عبده، مساعد قنصل عام فرنسا، وتبادل محافظ كفر الشيخ وقنصل فرنسا بالإسكندرية الدروع.

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وتفقد عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، ومحمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية، مركز استدامة للتدريب، واطلعا على المهام التي يؤديها مركز استدامة.

وأعرب محمد نهاض، قنصل عام فرنسا بالإسكندرية عن إعجابه بما يقدمه مركز استدامة للتدريب والتطوير لاستخدامه أحدث نظم التدريب، ولما يضمه  من حزم تدريبية تشمل برامج إعداد القيادات، وتأهيل وتدريب المدربين، والتخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة ، وتطوير الذات والكفاءة الشخصية والمهنية ، والتدريب الإداري بأنواعه، والتدريب التقني وبرامج تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي بأنواعه.

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