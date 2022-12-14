ريمونتادا بالدوري.. غزل المحلة يحول تأخره بهدفين لطلائع الجيش لفوز بثلاثية

استضاف فريق غزل المحلة نظيره طلائع الجيش على ملعب استاد المحلة في افتتاح مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.

افتتح اللاعب أحمد سمير أهداف طلائع الجيش في الدقيقة 12 من ركلة جزاء، بعد تصويبة من أحمد سمير من علامة الجزاء لصالح طلائع الجيش سكنت شباك حارس مرمى غزل المحلة بنجاح.

وأضاف اللاعب إسلام محارب الهدف الثاني للفريق العسكري في الدقيقة 37، عقب تمريرة من أحمد سمير إلى إسلام محارب الذي سدد كرة من زاوية صعبة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

وتمكن اللاعب معاذ الحناوي من تقليص النتيجة لأصحاب الأرض في الدقيقة 45+2، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية لصالح غزل المحلة إلى داخل منطقة الجزاء على رأس معاذ الحناوي الذي سدد كرة سكنت الشباك.

وتمكن اللاعب أحمد الشيخ من تسجيل التعادل لزعيم الفلاحين في الدقيقة 70، عقب كرة عرضية من جبريل أوروك إلى أحمد الشيخ يمين منطقة الستة ياردة داخل منطقة الجزاء ليسدد كرة رائعة داخل الشباك.

ثم واصل اللاعب أحمد الشيخ تألقه وسجل الهدف الثالث لفريقه في الدقيقة 74، بعد كرة عرضية من ركلة ركنية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح غزل المحلة لتصل إلى البديل أحمد الشيخ الذي سدد الكرة داخل الشباك، ليقود فريقه لتحقيق فوز درامي على طلائع الجيش.