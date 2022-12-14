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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أعلنها المنظمون.. مفاجأة لجماهير المغرب في مباراة أسود الأطلس والديوك الفرنسية

الجماهير المغربية
الجماهير المغربية

أكدت اللجنة المنظمة لبطولة كأس العالم قطر 2022، اليوم الأربعاء، أنه على الجماهير الحصول على تذكرة المباراة بالإضافة إلى بطاقة هيا، لدخول ملعب مباراة المغرب وفرنسا الليلة في نصف نهائي المونديال.

وقالت اللجنة في بيان، انه "على المشجعين الحصول على بطاقة هيا، وذلك بعدما بدأت عملية توزيع البطاقات بشكل عشوائي على الجماهير المغربية الراغبة في حضور المباراة، وذلك من أجل تنظيم حركة دخول الجمهور إلى الملعب".


ويعتبر هذا التذكير هو الأول من نوعه منذ بداية البطولة، وذلك بعدما أكد المنظمون على أن الجماهير ستكون بعشرات الآلاف في ستاد البيت.

وفتحت أبواب الملعب أمام الجماهير في وقت مبكر من مساء اليوم من أجل بدء عملية دخول الجماهير.

يذكر أن الفائز من مواجهة المغرب وفرنسا، سيواجه الأرجنتين يوم الأحد المقبل في المباراة النهائية لكأس العالم.
 

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