عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

اللوح المحفوظ .. ماذا كتب في الأسطر العشرة؟ أسرار يكشفها علي جمعة

علي جمعة
علي جمعة

بين الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، المقصود بـ اللوح المحفوظ، وبقول الله تعالى: "كل يوم هو في شأن"، حيث سائلة تقول: "كل يوم هو في شأن".. أليس كل شيء مكتوب في اللوح المحفوظ ؟

اللوح المحفوظ

وقال علي جمعة من خلال برنامج “والله أعلم” على شاشة سي بي سي: البعض يظن أن اللوح المحفوظ في صور الكائنات والحيوانات والبشر، لكن علم الله غير متناهي، يقول تعالى: "قُل لَّوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِّكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا".

وتابع: مش كل حاجة في اللوح المحفوظ، ورد أن اللوح المحفوظ 10 أسطر، تضم أعمال البشر اليومية، وليس فيه إحاطة بعلم الله تبارك وتعالى بأكمله، فالله تعالى أحاط بكل شيء علما، مؤكداً أن اللوح المحفوظ ليس محيطا بعلم الله، بل هو فيما أمر الله أن يجري القلم فيه بأمره.

وبين أن اللوح المحفوظ فيه أمرين هما القضاء المبرم والقضاء المعلق، والقضاء المبرم هيحصل هيحصل، لكن المعلق قد يتغير بالدعاء.

حاجة القرآن الكريم للسنة

قالت دار الإفتاء إن القرآن الكريم يشتمل على آيات مجملة، ولا بد للعمل بها من شرح يُبيِّنها ويوضحها ويفسرها، وكذلك أخرى عامة ومطلقة تحتاج إلى بيانٍ يُظْهِر ما خُصَّت وقُيِّدت به هذه الآيات، ولا بد أن يكون هذا الشرح والبيان من عند الله تعالى؛ فهو الذي كلَّف العباد، وهو العليم بالمراد من كتابه، فلا اطلاع لغيره عليه.

وهذا الشرح والبيان هو السنة التي نزل بها الوحي ابتداء، أو أقرَّ اللهُ رسولَه عليها؛ ولذلك قال الله تعالى: ﴿وَأَنْزَلْنَا إِلَيكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنِّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ﴾ [النحل: 44]، وقد بيَّن ذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: ((أَلا إِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ)). [أخرجه أبو داود وغيره].
وأخرج مالك في الموطأ بلاغًا، ووصله الحاكم في المستدرك، والبيهقي في الكبرى عن ابن عباس -رضي الله عنهما- أن رسول الله ﷺ قال: ((قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا لَنْ تَضِلُوا بَعْدَهُ إِنِ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ: كَتِابَ اللهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ)).

وقد زكَّاه الله -في أقواله وأفعاله- في كتابه بقوله: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الهَوَى* إِنْ هُوَ إِلا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [النجم: 3- 4]، موضحة أنه فلا انفكاك للقرآن عن السنة، ولا يمكن الفصل بينهما؛ لأنها بيانه وشرحه وتوضيحه، فكل ما وصل إلينا من الدين إنما هو عن طريق سيدنا محمَّد -صلى الله عليه وسلم- وفي مقدمة ذلك القرآن نفسه، فإن قرآنية القرآن لم تثبت لدينا إلا بواسطة أخبار النبي صلى الله عليه وسلم.

وقد قال صلى الله عليه وسلم في ذم هؤلاء الضالين المفسدين فيما رواه أبو داود، والترمذي وحسنه، وابن ماجه واللفظ له: (يُوشِكُ الرَّجُلُ مُتَّكِئًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يُحَدِّثُ بِحَدِيثٍ مِنْ حَدِيثِي، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلا وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ مِثْلَ الَّذِي حَرَّمَ اللهُ).

ومن الأمثلة التي تبيِّن مدى احتياج القرآن في بيانه للسنة قول الله تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: 43]، فهذا يُفْهَم منه وجوبُ كُلٍّ من الصلاة والزكاة. ولكن ما هي حقيقة هذه الصلاة التي أوجبها وما كيفيتها؟ وما وقتها؟ وما عددها؟ وعلى مَن تجب؟ وكم مرة تجب في العمر؟

اللوح المحفوظ كل يوم هو في شأن علي جمعة والله أعلم حاجة القرآن الكريم للسنة دار الإفتاء

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إحالة صيدلي إلى محكمة الجنايات لاتهامه بإنشاء محتويات إباحية

صدمة جديدة.. الأهلي خارج كأس العالم للأندية بفرمان من الفيفا

لسبّه الأهلي.. قرار قضائي عاجل في محاكمة مرتضى منصور

على النايل سات.. قنوات مفتوحة لمشاهدة مباراة المغرب وفرنسا بكأس العالم 2022

كولر حزين.. شوبير يصدم عشاق النادي الأهلي

مفاجأة سارة بشأن أسعار الذهب .. تفاصيل

حرام عليك| هجوم على محمد رمضان بسبب «ضرب كومبارس بالقفا» في مسلسل العمدة

القاتل الصامت يخطف شقيقتين من أحضان والديهما والثالثة بين الحياة والموت.. تفاصيل

ترشيحاتنا

سماع دوي 3 انفجارات.. طائرة مجهولة تستهدف مواقع في مدينة الميادين السورية

بأعلى مواصفات.. Oppo تراعي الأسعار وتطلق موبايل بـ 4000 جنيه

تراجع حاد في سعر جرام الذهب بـ مصر عيار 21 الآن

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعترف باستهداف قافلة أسلحة إيرانية على الحدود السورية العراقية

بعد طردها من لجنة أممية .. لابيد : إيران تهدد الاستقرار العالمي

انخفاض القدرات التناسلية .. مفاجأة محزنة عن انقراض هذه الكائنات بسبب المناخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها الكرنب و اللفت.. أطعمة مفيدة لمرضى الكلى

زوجة محمد زيدان تتألق بإطلالة جذابة في أحدث ظهور

تحذير | 6 كلمات تكشف الذهب المغشوش .. اوعى تشتريه

طريقة تحضير الهوت شوكلت زي المحلات

فيديو

بلغوا عنهم فورا .. رسالة تحذير من رئيس الوزراء للتجار | فيديو

قبل مباراة المغرب وفرنسا.. جماهير الأسود تناشد مجومبا ارتداء قميص الديوك |فيديوجراف

عصابة.. كواليس القبض على البلوجر هدير عاطف.. فيديو جراف

اعترافات صادمة .. سبب غريب وراء تخلص شاب من عائلته بكفر الشيخ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

عاطف المختار

ذوو الهمم والدمج

هند عصام

المومياء الناطقة

د. وسام منير

قادرون باختلاف

اﻟﻤﺰﻳﺪ