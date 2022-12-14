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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أخطف مراتي ولك تحياتي.. أحمد بدير يشارك فى موسم الرياض بمسرحية جديدة

بوستر المسرحية
بوستر المسرحية

يستعد الفنان أحمد بدير لتقديم مسرحية جديدة على مسرح محمد العلي بعنوان أخطف مراتي ولك تحياتي ، ضمن فعاليات موسم الرياض بالسعودية.

المسرحية تضم مجموعة كبيرة من الفنانين بجانب أحمد بدير على رأسهم بدرية طلبة ومحمد الصاوي وإسماعيل فرغلي.

ومن المفترض أن تبدأ عروض المسرحية من يوم 22 ديسمبر وحتي 26 من نفس الشهر، وطرحت الشركة المنظمة تذاكر العرض منذ قليل على إحدى المواقع الرقمية المتخصصة فى ذلك.
 


أحمد بدير يشارك فى عملة نادرة

ومن ناحية أخرى يشارك الفنان أحمد بدير فى بطولة مسلسل عملة نادرة مع نيللى كريم، جمال سليمان، كمال أبو ريه، أحمد عيد، فريدة سيف النصر، ندى موسى، محمد لطفي، جومانا مراد، مريم الخشت، محمد فهيم، رمزي العدل، هشام عاشور.
 

تفاصيل عملة نادرة

مسلسل "عملة نادرة" دراما صعيدية من تأليف الكاتب والسيناريست د. مدحت العدل وإخراج محمد العدل ومن إنتاج جمال العدل.

 

زيارة أحمد بدير لفلسطين 

 

ومن ناحية أخرى قال الفنان أحمد بدير، إنه شعر "بسعادة غامرة وانتعاشة"، بمجرد أن وطأت قدماه أرض فلسطين، مُشيرًا إلى أنه لمس الدفء والمشاعر الجياشة من شعبها تجاه مصر. 

 

وأضاف بدير - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه عندما زار المدن الفلسطينية؛ تأكد أن الاحتلال الإسرائيلي لم ينل من عزيمة هذا الشعب الجبار، الذي يأبى إلا أن يعيش بعزة وبكرامة وإرادة.

 وسلط بدير الضوء على حفاوة كبيرة في استقباله، كونه مواطنا مصريًا، وليس لمجرد كونه الفنان أحمد بدير، مًشيرًا إلى ارتباط مصر بالقضية الفلسطينية، وأن مصر لم ولن تتخلى عنها في أحلك الظروف وأصعب الأوقات. 

 

ويتواجد الفنان المصري الكبير أحمد بدير والشاعر هشام الجخ في الأراضي الفلسطينية حاليًا. وتم تكريمهما يوم الاثنين الماضي، من قبل مؤسسة "سيدة الارض" ضمن كوكبة من رموز العالم العربي.

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