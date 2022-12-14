خبير تربوي يكشف أهمية مجانية التعليم في مصر

أكد الدكتور تامر شوقي الخبير التربوي بكلية التربية جامعة عين شمس ، أهمية التعليم المجانى فى مصر.

وقال شوقى خلال تصريح لصدى البلد ، إن مجانية التعليم تعتبر أحد المبادئ المهمة التي أكد عليها الدستور المصري على مر التاريخ باعتبار أن التعليم هو أحد حقوق الانسان وهو مفتاح الأمن القومي لمصر وتتضح أهمية مجانية التعليم في مصر في عدة أمور :



1. ضمان جذب جميع الأطفال في المجتمع وخاصة أبناء الطبقات الفقيرة لدخول المدارس والاستمرار فيها.

2. منع التسرب من التعليم، وزيادة الأمية في المحتمع.

3. ترسيخ قيم العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص التعليمية بين جميع طبقات المجتمع.

4. تدعيم قيم الانتماء والولاء والمواطنة لدى أفراد المجتمع.

5. يؤدي توسيع دائرة الالتحاق بالمدارس في ضوء المجانية إلى تكوين مجتمع متعلم منتج قادر على الابداع.

6. ارتفاع معدل الالتحاق بالمدارس وزيادة نسب التعليم في المحتمع سيقي المجتمع من مشكلات أخري مثل الفقر، والمرض ، والتطرف، والإرهاب.

وتابع شوقى أن مجانية التعلم بمصر تتضح في بعض الأمور مثل:



1- ما يدفعه الطالب من رسوم مقابل تعليمه لا يُقارن بأي حال من الأحوال بالتكلفة الحقيقية، ويتضح ذلك فيما يدفعه الطالب في التعليم الخاص مقارنة بالتعليم الحكومي.



2- وجود ملايين من الطلاب في مراحل التعليم المختلفة أغلبهم من طبقات اجتماعية متوسطة أو فقيرة.



3- التعليم الحكومي الملجأ الآمن لجميع الأسر المصرية.



ولابد من الحفاظ على مجانية التعليم بقدر الإمكان من أجل تماسك المجتمع.



ورغم مجانية التعليم والذي تكفله الدولة إلا أن أولياء الأمور يتحملون تكاليف إضافية مثل أسعار الدروس الخصوصية، والكتب الخارجية، والزي المدرسي، والمواصلات، ورسوم الالتحاق، ومصروفات الدراسة.. الخ. وهذه التكاليف لا تذهب إلى الدولة المصرية، بل للقطاع الخاص. وبالطبع لن تستطيع الدولة المصرية في ظل الظروف الحالية تدبير كافة النفقات التي تستلزمها مجانية التعليم في الفترة الحالية، مما يتطلب المشاركة الفعالة من مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال.