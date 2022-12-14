ماكرون يشكر المنتخب الفرنسي ويوجه رسالة إلى أسود الأطلس

وجه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رسالة للمنتخب الفرنسي، بعد تأهله اليوم الأربعاء، لنهائي كأس العالم 2022 بقطر عقب فوزه على المغرب بنتيجة 2-0.

ونشر ماكرون عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة تجمع أبطال المتنخب الفرنسي مكتوب عليها "بالنهائي"، وعلق عليها قائلًا: "شكرًا للبلوز والآن الكأس".

Merci les Bleus.

Maintenant, la Coupe ! pic.twitter.com/KKZcHlmlJs — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

كما نشر ماكرون صورة تجمع لاعب كرة القدم المغربي، أشرف حكيمي وصديقه نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي وهما يحتضنان بعضهما.

وقال "إلى أصدقائنا المغاربة: مبروك هذه الرحلة الجميلة. أنتم تصنعون تاريخ كرة القدم".

À nos amis marocains : félicitations pour ce beau parcours. Vous marquez l’histoire du football. pic.twitter.com/lupE7pgq0z — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) December 14, 2022

وفاز المنتخب الفرنسي، اليوم الأربعاء، على "أسود الأطلس" بهدفين نظيفين، ليضمن بذلك بطاقة العبور إلى نهائي كأس العالم 2022.

وجاء الهدف الأول في المباراة من أقدام ثيو هيرنانديز في الدقيقة الخامسة، وسجل الهدف الثاني راندال كولو مواني في الدقيقة 79.

ومن المقرر أن يلتقي منتخب "الديوك" يوم الأحد المقبل، الأرجنتين.

أما المنتخب المغربي فسيلعب أمام كرواتيا، يوم السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث.