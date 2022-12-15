حققتم المستحيل.. رسائل نجوم الفن لمنتخب المغرب بعد الخروج المشرف أمام فرنسا

وجه عدد كبير من نجوم الفن المصري والوطن العربي رسائل تهنئة للمنتخب المغربي بعد خروجهم المشرف أمام منتخب فرنسا فى نصف نهائى المونديال.



وكان فى مقدمتهم الفنان هاني شاكر الذي كتب على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام: الي اسود الاطلسي الكبار والشعب المغربي الشقيق لا تحزنوا ولا تبكوا فقد حققتم المستحيل ووصلتم للمربع الذهبي لاول منتخب عربي وافريقي منذ بدايه كاس العالم وكنتم خير ممثل للكره العربيه.



وتابع: كل الشكر لكم ايها الكبار فقد رفعتم رؤسنا عالياً فخراً واعزازاً وايضا كل الشكر للمنظومة الرياضية المغربية والتي لا تسعي الا لمصلحة منتخب المغرب الوطني ولا عزاء للفاشلين والمنتفعين.



أما المطرب عمر كمال فقد نشر صورة لمنتخب المغرب على صفحته الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام وكتب عليها قائلا: شكرا شرفتونا .



كما حرص المطرب محمد عساف على تهنئة المنتخب المغربي على أدائهم قائلا: الأطلس يا أبطال أسعدتمونا ورفعتم رؤوسنا عالياً شكراً لكم من كل عربي .



كما كتبت الفنانة لطيفة عبر صفحتها الشخصية : شرفتونا و رفعتوا رؤوسنا كل العالم العربي فخور بيكم و وصولكم لنصف نهائي براڤو براڤو براڤو .



أما الفنانة داليا البحيري فقد طرحت أيضا صورة لأبطال المنتخب المغربي عبر صفحتها وعلقت عليها قائلة: فخورين بيكم يا أسود الأطلسي انتم فائزون قبل بدء المبارة …انتم ابطال وفزتم بقلوبنا وجمعتم راياتنا.



فيما طرحت أيتن عامر صورة لعلم المغرب على صفحتها الشخصية بموقع الصور الشهير انستجرام قائلة: شكرا منتخب المغرب.



أما المؤلف عمرو محمود ياسين فقد عبر عن فرحته بأداء المغرب أمام فرنسا وكتب قائلأ: مبروك والف مبروك .. الف مبروك على هذا الإنجاز الاستثنائي و هذا العرض المشرف الراقي من رجال المغرب الأبطال.



وتابع: صحيح فقدنا مقعد النهائي لكن المكاسب لا تعد ولا تحصى ليفخر كل مغربي بأسود الأطلسي الذين رفعوا رأس كل عربي و إفريقي فلا تحزنوا، بل إحتفلوا بإنكم صرتوا من علية القوم في كرة القدم العالمية و بإنتظاركم أمام كرواتيا نحن فخورون بكم.