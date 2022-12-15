بملابس ملفتة.. دنيا بطمة تخطف الأنظار بهذه الإطلالة

حرصت الفنانة دنيا بطمة على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت دنيا بطمة في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت ليجن باللون الأسود مع جاكيت بنفس اللون مما كشف عن رشاقتها.

أنتعلت دنيا بطمة حذاء رياضي مسطح باللون الأبيض مع شراب بنفس اللون، وأكملت إطلالتها بحقيبة يد متوسطة الحجم باللون الأسود.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت دنيا بطمة على خصلات شعرها الأسود الأنسيابي المنسدله على كتفيها، ووضعت بعض لمسات المكياج التي ارتكزت على الألوان الهادئة و الغير مبالغ فيها.