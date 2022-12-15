إصابة 14 شخصًا في حادث انقلاب أتوبيس بالشرقية

أصيب 14 شخصًا بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب اتوبيس 26 راكباً أسفل كوبرى سيراميكا اتجاه الروبيكي دائرة العاشر من رمضان وتم نقل المصابين الي مستشفى ابن سينا وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة وتحرير محضر بالواقعة.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا يفيد بورود إشارة من مستشفى ابن سينا بالعاشر من رمضان باستقبال 14 شخصًا مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد.

وبالانتقال والفحص تبين حدوث إصابتهم إثر وقوع حادث انقلاب اتوبيس 26 راكبًا أسفل كوبرى سيراميكا اتجاه الروبيكي دائرة العاشر من رمضان وجار تقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم وتحرير محضر بالواقعة.