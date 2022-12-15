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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

آخر دور الحلقة 8 .. مقتل ميمي جمال في ظروف غامضة

اخر دور
اخر دور

أذاعت منصة شاهد vip الحلقه الثامنة من مسلسل آخر دور من بطولة دينا الشربيني ، حيث شهدت العديد من الاحداث المشوقة . 

حيث جاءت احداث الحلقة الثامنة من آخر دور أحداث عديدة ومنها قيام روان “ دينا الشربيني ” باستدراج  صديق فيجو علي انها معجبه به ، الا انها قامت بتخديره وربطه لمعرفه معلومات عن صديقه وعلاقته بالفنانه الشابه “ ثراء جبيل ” . 

إما جارة روان “ ميمي جمال ” فقد كانت علي وشك السفر الي حفيدتها في لبنان ، الا  ابنتها حاولت ان تحصل علي الاموال منها ، وقامت بحجز مكان لها في المصحه ، في اليوم التالي فؤجي الجميع بانها قد رميت من الشرفة وتوفيت . 

تدور أحداث مسلسل آخر دور حول روان، وهي فتاة مُتهمة بقتل زوجها، ولكنها تحاول إثبات براءتها، ويُشاركها في بطولة المسلسل النجوم أحمد خالد صالح، مريم الخشت، نهى عابدين، وهو من تأليف وسام صبري وإخراج حسين المنباوي.

 بدأت دينا الشربيني تصوير مسلسل كامل العدد والذي تتصدر بطولته وتنافس به في موسم رمضان 2023، ويتكون المسلسل من 15 حلقة وتدور أحداثه في إطار اجتماعي لايت كوميدي، كما تنتظر دينا الشربيني إطلاق فيلمها يوم 13 والذي يشاركها في بطولة الفيلم النجوم أحمد داود، شريف منير، أروى جودة، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

آخر دور مسلسل اخر دور ميمي جمال منصة شاهد vip دينا الشربيني احمد خالد صالح

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