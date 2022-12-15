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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تموين المنوفية تحرر 223 محضرا وتضبط 7 أطنان سكر وأرز مجهولة المصدر

حملات تموينية
حملات تموينية

تواصل  مديرية التموين والتجارة الداخلية بالمنوفية بالتنسيق مع الجهات المعنية والأمنية حملاتها التفتيشية للتأكد من ضبط الأسعار وإتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.


حيث أوضح المحاسب عاطف الجمال وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بأنه تم  اليوم الخميس   شن حملات تموينية مكثفة  بنطاق المحافظة  ، أسفرت عن تحرير 223 محضر تمويني تنوع ما بين 84 محضر مخالفات للمخابز نقص وزن ومواصفات وعدم نظافة ، وتحرير 139 محضر مخالفات أسواق لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع سلع مجهولة مصدر ومخالفات أخرى .

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وأضاف " الجمال " بأنه من أبرز القضايا التى تم ضبطها تحرير محضر رقم 17990لسنة 2022جنح مركز بركة السبع ضد صاحب محل لتجارة السلع الغذائية بناحية شارع النصر لحيازته 2 طن نخالة خشنة مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي  ، كما تم تحرير محضر رقم 20911  لسنة 2022جنح مركز الباجور ضد المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بناحية مسجد الخضر لحيازته 2 طن أرز  و1200 عبوة زيت  طعام مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي .

 وكذا تحرير محضر رقم 26871لسنة 2022 ضد المدير المسئول عن مصنع حلوى بناحية المنطقة الصناعية بقويسنا لحيازته 5 طن سكر حر مجهولة المصدر وكذا عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي.


ومن جانبه أكد محافظ المنوفية علي ضرورة إستمرار  تكثيف الحملات الرقابية لضبط الأسواق ومراقبة الأسعار ومكافحة الغلاء وتوفير جميع السلع وعدم الإحتكار والتصدي لظاهرة عدم الإعلان عن السلع ومكافحة الغش التجاري ، وإتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين.

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