اندلاع حريق في 3 حظائر ماشية بأسيوط.. صور

اندلع حريق في 3 حظائر ماشية بعزبة مبارك التابعة لقرية المطيعة بمركز ومدينة أسيوط أسفر عن نفوق بعض الطيور دون وقوع خسائر بشرية.



وتلقى اللواء أحمد جمال مدير أمن أسيوط إخطارا من مأمور مركز شرطة أسيوط يفيد ورود بلاغ من النجدة بنشوب حريق في 3 حظائر ماشية بعزبة مبارك التابعة لقرية المطيعة.



على الفور انتقل الى موقع الحادث أحمد ثابت نائب رئيس مركز ومدينة أسيوط وضباط المركز والإسعاف وقوات الحماية المدنية والاطفاء وتبين من المعاينة نشوب حريق في 3 حظائر ملك " محمود. ع. ع" وشقيقه " محمد" أسفر عن نفوق بعض الطيور دون وقوع خسائر بشرية، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.

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