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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

وزير التضامن الاجتماعي تكرم الفائزين في مسابقة الإذاعة المصرية.. فيديو وصور

صدى البلد

عقدت وزارة التضامن الاجتماعى، احتفالية لتكريم الفائزين بمسابقة الإذاعة المصرية التى عقدت خلال شهر  رمضان الماضى.

 

وقالت وزير التضامن الاجتماعي خلال التكريم: شُرفنا باستقبال قادة وأعلام الإذاعة المصرية، لافتة إلي وجود شراكة بين وزارة التضامن الإجتماعي والإذاعة المصرية حول أصول التثقيف والتنشئة والإعلان عن خدمات وأنشطة الوزارة والتواصل مع المواطنين في إطار حرص وزارة التضامن الإجتماعي علي الوصول لكل بيت مصري وذلك لتقديم كافة خدماتها المختلفة في مختلف الفئات العمرية للأطفال والشباب والسيدات وكبار السن والمسنين وذوي الإعاقة والأسر المنتجة والجمعيات الأهلية.

 

وذكرت وزيرة التضامن الإجتماعي إلي أنه يتم الوزارة حريصة كل الحرص علي أن تسمع من المواطنين كافة آرائهم واقتراحاتهم بشأن الخدمات المقدمة وأيضا انتقاداتهم وشكواهم لافتة إلي تواصل وزارة التضامن الإجتماعي جاء مع الإذاعة المصرية وإذاعة القرآن الكريم والبرنامج العام وأيضا القاهرة الكبري للوصول لكافة البيوت المصرية.

 

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