محافظ أسيوط: حملات نظافة وتسوية وتمهيد طرق وأعمال إنارة بقرى صدفا والبداري

أكد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط على استمرار حملات النظافة والتجميل بقري ومراكز مدينة أسيوط ورفع كفاءة وتسوية وتمهيد عدد من الشوارع والميادين لافتاً إلى تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتوفير الإمكانات اللازمة للنهوض بقطاع النظافة لخلق بيئة صحية آمنة خالية من الأمراض .

ووجهً النداء لكافة مؤسسات المجتمع المدني والتربية والتعليم بعقد ندوات توعوية للطلاب والمواطنين عن أهمية النظافة والحفاظ علي البيئة المحيطة خالية من أي ملوثات لإعادة الواجهة الحضارية للمحافظة وذلك ضمن خطة المحافظة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتوصيات مؤتمر المناخcop 27 بتطوير منظومة المخلفات والتخلص الآمن منها حفاظاً علي البيئة وزيادة الرقعة الخضراء لتنقية الهواء.



وفي هذا الإطار نفذت الوحدات المحلية بمركز البداري حملات نظافة ورفع مخلفات وذلك بالتنسيق مع إدارة المخلفات الصلبة وقسم النظافة والحملة الميكانيكية بالمركز حفاظًا علي نظافة البيئة والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وأيضا تم استكمال أعمال صيانة كشافات الإنارة بالشوارع والطرق العامة وعمل الإصلاحات اللازمة لبعض كشافات الإنارة بالإضافة إلي تمهيد وتسوية الطرق والشوارع العامة وتمهيد الطريق الموزاي للطريق السريع بعد الانتهاء من تبطين الترع بقريه العقال البحري وذلك تحت إشراف ومتابعة محمد حسن الديب رئيس مركز ومدينة البداري ونائبه ورؤساء الوحدات المحلية للقرى كما تم تمهيد طريق صدفا - الدوير بالجليدر تيسيرًا على المواطنين وتسهيل حركة المرور وجاري العمل علي تسوية تمهيد الطرق تحت إشراف خالد عويس رئيس مركز ومدينة صدفا.

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