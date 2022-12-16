حجبها عن الأسواق.. ضبط مدير مخزن بحوزته 36 طن سلع غذائية بالقليوبية

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام ، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

تمكنت الحملات من ضبط المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص بمحافظة القليوبية ، وبحوزته كمية قدرها (36,5 طن سلع ومواد غذائية متنوعة – 7,500 طن أرز أبيض – 2 طن دقيق أبيض) معبأة داخل عبوات تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق مما يؤدى إلى الإضرار بالإقتصاد المصرى لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لمختلف الجرائم التموينية ، ومحاولات حجب السلع عن التداول بالأسواق وخاصةً السلع الغذائية عن طريق إخفائها وعدم طرحها للبيع والمضاربة بالأسعار بقصد رفعها.

