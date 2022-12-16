طبيب يكشف حقيقة اندماج المخلوي التنفسي مع فيروس جديد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن حقيقة اتحاد الفيروس التنفسي المخلوي مع فيروس آخر مثل: كورونا أو غيره من الفيروسات كما يتردد من أقاويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر نظرياً يمكن أن يحدث؛ لكن علمياً لم يحدث من قبل.

وأكد رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق في ذات الوقت، أنه من الممكن أن يصاب شخص واحد بفيروسين طالما أنهم من نفس العائلة الفيروسية.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة توخي الحذر والاهتمام بجهاز المناعة وتقويته عن طريق الغذاء الصحي، مع البعد عن الأطعمة السريعة والحلويات التي تحتوي على مواد حافظة خاصة بالنسبة للأطفال.

وحول كيفية حماية أطفالنا من حساسية الشتاء أوضح الدكتور أيمن سالم، أنه يجب أولا أن نعلم أطفالنا الحرص على النظافة باستمرار والحرص على غسل اليدين والوجه والأنف بمجرد العودة من المدرسة، كما يجب الإبتعاد عن مسببات الحساسية فيجب ابتعاد الأطفال عن المدخنين والابتعاد عن وضع العطور النفاذة، كما يجب الحرص على تهوية غرفة الأطفال جيدا وتعرض المفروشات للأشعة الشمس يوميا.