عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طبيب يكشف حقيقة اندماج المخلوي التنفسي مع فيروس جديد

صدى البلد

كشف الدكتور أيمن السيد سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق، عن حقيقة اتحاد الفيروس التنفسي المخلوي مع فيروس آخر مثل: كورونا أو غيره من الفيروسات كما يتردد من أقاويل، مشيرا إلى أن هذا الأمر نظرياً يمكن أن يحدث؛ لكن علمياً لم يحدث من قبل.

وأكد رئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة السابق في ذات الوقت، أنه من الممكن أن يصاب شخص واحد بفيروسين طالما أنهم من نفس العائلة الفيروسية.

وشدد الدكتور أيمن سالم، على ضرورة توخي الحذر والاهتمام بجهاز المناعة وتقويته عن طريق الغذاء الصحي، مع البعد عن الأطعمة السريعة والحلويات التي تحتوي على مواد حافظة خاصة بالنسبة للأطفال.

وحول كيفية حماية أطفالنا من حساسية الشتاء أوضح الدكتور أيمن سالم، أنه يجب أولا أن نعلم أطفالنا الحرص على النظافة باستمرار والحرص على غسل اليدين والوجه والأنف بمجرد العودة من المدرسة، كما يجب الإبتعاد عن مسببات الحساسية فيجب ابتعاد الأطفال عن المدخنين والابتعاد عن وضع العطور النفاذة، كما يجب الحرص على تهوية غرفة الأطفال جيدا وتعرض المفروشات للأشعة الشمس يوميا.

فيروس الفيروس التنفسي المخلوي التنفسي المخلوي المخلوي التنفسي الفيروس التنفسي الفيروس المناعة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

انخفاض أسعار الذهب وهذه قيمة عياريّ 18 و21 .. فيديو

من الصحة للمواطنين: لا تتواجدوا خارج المنزل في هذا التوقيت

البطولة تبحث عنه.. الأهلي في كأس العالم للأندية لهذه الأسباب

مستشار وزير التموين: تراجع بسعر جرام الذهب في مصر عيار 21 الآن

تراجع سعر الذهب في مصر اليوم الخميس

حصلت قبل كدا | خالد الغندور يكشف عن صدمة جديدة لجماهير الأهلي

بشرى سارة.. انخفاض أسعار الذهب 30 دولارا للأوقية عالمياً

ترشيحاتنا

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

أسرع نظام حماية للبيانات.. اعرف مزايا إصدار Firefox 108 الجديدة

الموقف الشرعي لشخص أدرك صلاة الجمعة وفاتته الخطبة.. الإفتاء توضح

غير مفيد ... شبانة يعلن قرب رحيل بيرسي تاو عن الأهلي في يناير

لو عايز ترجع للزمالك حرجعك .. "شبانة" يكشف تفاصيل مساندة شيكابالا لـ محمود علاء

القدسي: ما يسعى إليه بايدن في أفريقيا يؤكد أن القارة السمراء تتمتع بأهمية كبرى.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكتاب بـ20 جنيها لمدة أسبوع فقط.. اعرف كيف تحصل على العروض؟

أعراض جدري القرود الغريبة .. لن تتوقعها

قبل نهائي كأس العالم.. أرقام لاعب المحلة تفوق ما حققه ميسي في المونديال

يحمي من 3 أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد اليوسفي

فيديو

نجوم ومشاهير رحلوا في 2022.. فيديوجراف

كواليس المونديال| هتاف لا إله إلا الله يتعالى بالمدرجات.. ومغربية تسخر من رونالدو

الأرجنتين وفرنسا .. موعد المباراة والقنوات الناقلة

فرص عمل بالمحافظات برواتب تتجاوز الـ 6 آلاف جنيه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

يا رب سنة سعيدة

د. نادية قطب

هل أنا نرجسي .. سيكولوجية النرجسية

كريمة أبو العينين

دموع كريستيانو ورقصة المغربي

د.هادي التونسي

وداعا سواكوبمند

د. فتحي حسين

وحدة العرب ورسائل منتخب المغرب في كأس العالم

نهال علام

العشق المختوم

النائبة عفاف زهران

الغاز المصري.. عام من الإنجازات

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يشهد لشحاتة والركراكي

اﻟﻤﺰﻳﺪ