"الشغل مش عيب".. جهاد وسمر بنتان على عربة كبدة في المنوفية

من الثامنة صباحا يضعون سمر وجهاد فتاتين لم يكملا عامهم العشرين في مدينة شبين الكوم في محافظة المنوفية، أدواتهما من أجل العمل على عربية كبدة.

" ولاد الاصول " الاسم الذي اختاروه من أجل عربية الكبدة الخاصة بهم والذي قاموا بعملها وشراء كافة متعلقاتها من أجل كسب المال الحلال.

وتقول سمر، أنها تعودت على العمل منذ أن كانت في الصف الرابع الابتدائي حيث كانت تخرج مع والدها في العمل في مجال البناء حتي أصبحت في الصف الثاني الاعدادي ووقتها قررت الاتجاه لمجال آخر بعدما أرهقها العمل وعملت في سوبر ماركت في المخزن وبعد ذلك أحد محلات الكشري من العمل في مطبخك حتى الخروج لتقديم الطلبات للعملاء في صالة المطعم.

وأضافت، أن لديها ٣ شقيقات ويشجعها والدها ووالدتها علي العمل، موضحة أنها تعمل علي عربية الكبدة صباحا حتي الثالثة عصرا ثم تكمل عملها في أحد محلات الكشري والتي اختارت أن تكون عربية الكبدة مجاورة له.

وتتابع جهاد، أن صديقتها سمر شجعتها علي النزول للعمل معها وذلك بعد حصولهم علي الدبلوم كما أقنعت أسرتها أن تخرج للعمل صباحا مع صديقتها سمر.

وأشارت إلي أنهم ينتميان الي مركز بركة السبع المجاور لمدينة شبين الكوم ويحضرون يوميا من أجل العمل علي عربية الكبدة.

وأوضحت أن أصبح لديهم العديد من العملاء الذين يترددون عليهم يوميا إلى جانب طلاب المجمع النظرى للكليات الذي يبعد عدة مترات عنهم، مؤكدين أن الأسعار لديهم بسيطة مما جعل الكثير يتردد عليهم يوميا.

واضافت سمر وجهاد، قائلين " الشغل مش عيب واحنا مش بنعمل حاجه عيب احنا بنجري علي أكل عيشنا والشغل الحلال ".