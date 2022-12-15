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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز أمير يستعد لفيلمه الجارح مع طائر العقاب.. شاهد

رامز أمير
رامز أمير

نشر الفنان رامز أمير فيديو من التدريبات النهائية لفيلمه الجديد "الجارح"، وظهر معه في الفيديو طائر "العقاب" وهو من أشرس الطيور الجارحة.

وعلق رامز على الفيديو قائلًا: "اول حاجة وحشتونى جدا و عارف انى مختفى بقالى كتير بس هتعرفوا ليه لما تتفرجوا على الفيديو.

الناس اللى متابعانى عارفة اد ايه انا بحب شغلى و انى دايما بختار لنفسى الطريق الصعب اللى محدش مشى فيه قبل كده، و هى دى متعتى، انى اتعب لان بالنسبالى التعب هو اللى بيدى طعم للحياة، بعد الاكشن اللى عملته اتقالى كلام كبير اوى عليا حملنى المسؤلية، فكان لازم اتعب اكتر و اشتغل على نفسى اكتر، المرة دى انا جايلكم بفكرة مجنونة حبتين، فيلم " الجارح “.

كما أضاف:" الفيلم ده اخد منى مجهود و تعب لمدة سنتين، كانت الخطوة الاولى و الاهم اننا نكتب فيلم محترم مش مجرد شوية اكشن و خلاص، الخطوة التانية انى اطور نفسى فى الاكشن اكتر و ادرب الطير اللى هيبقى مفاجأة فى الفيلم ان شاء الله، الطير الجارح ده اسمه العقاب و ده من اشرس الكائنات اللى ربنا خلقها و تدريبه صعب و خطر جدا، ابتديت معاه من الصفر عشان اعلمه يقف قدام الكاميرا و يعمل اكشن معايا كمان، يمكن فى ناس تقول عليا مجنون بس الحقيقة انى مجرد واحد بيحب يجتهد و يتعب، ربنا هو اللى ادانى النعمة دى و دى نعمة كبيرة اوى انك تستمتع بالمشوار اللى بتمشيه عشان حلمك، الحمد لله.

وتابع :"انا وعدتكم انى هعمل اللى اقدر عليه عشان اكون قد مسؤلية تشجيعكم ليا و دعمكم، كلمة صعبة اوى لما الناس تقول عليا مستقبل الاكشن فى مصر، الجملة دى دايما كانت قدام عينى، و هى اللى خلتنى اشتغل على مشروع لمدة سنتين، عشان اقدملكم حاجة تليق بيكم و كل اللى بتمناه دلوقتى ان ربنا يقدرنا و نعرف نعمل نقلة فى السينما المصرية. 
دعواتكم و استنوا فيلم اكشن اول مرة يتعمل فى الوطن العربى، فيلم " الجارح "."

ولم يفصح رامز عن تفاصيل الفيلم حتى الآن ومن المنتظر ان يفصح عنها قريبًا.

رامز أمير الفنان رامز أمير الجارح العقاب الطير الجارح

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