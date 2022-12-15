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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عبد الستار صبري يكشف تفاصيل مؤامرة لاعبي البرتغال على كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

حل صناع وفريق  مشروع "كابيتانو مصر" ضيوفا على برنامج "معكم منى الشاذلي"، بقناة سي بي سي، للحديث عن آلية اختيار المواهب من مواليد 2008.

 

وخلال الحلقة، تستقبل الإعلامية منى الشاذلي أعضاء اللجنة الفنية لاختيار المواهب الكابتن محمود سعد، ونجوم منتخب مصر أحمد الكاس وعبد الستار صبري وسيد معوض ومحمود أبو الدهب.

 

ومن جانبه علق عبد الستار صبري، علي مباريات كأس العالم، :" كنت حزين علي دموع رونالدو بعد خسارة المغرب، متابعا:" رونالدو أسطورة في البرتغال وأنا كنت مثله الأعلي في البرتغال".

 

وأوضح،:"لاعبية المنتخب البرتغالي خذلوا رونالدو ومعادوش يباصوله وده أثر علي نفسيته، وبصراحة أنا بحب  رونالدو بشكل شخصي".

منى الشاذلى منتخب مصر كأس العالم البرتغال معكم منى الشاذلى

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