الولايات المتحدة تخصص 2.5 مليار دولار لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا

تعهدت الولايات المتحدة الخميس بتخصيص 2.5 مليار دولار أخرى لتقديم مساعدات غذائية لأفريقيا بعدما أدى ارتفاع الأسعار إلى زيادة نقص التغذية في جميع أنحاء القارة السمراء.

وأعلن البيت الأبيض عن الالتزام الجديد بالمساعدات قبل خطاب للرئيس جو بايدن في ختام قمة حول إفريقيا عُقدت في واشنطن واستمرت ثلاثة أيام.

وأعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن دعمه لانضمام الاتحاد الأفريقي إلى مجموعة الدول العشرين الكبرى.

وقال بايدن، في كلمة بمناسبة اختتام القمة الأفريقية الأمريكية "ندعم حصول الاتحاد الأفريقي على عضوية مجموعة العشرين".

وأضاف "سنعمل على تخفيف عبء الديون عن الدول الأفريقية وسنطلب موافقة الكونجرس على تقديم 21 مليار دولار لمساعدة أفريقيا".

وتابع بايدن "يجدر أن تكون أفريقيا على الطاولة في كل المباحثات ونحن ندعم تمثيلا دائما لها في مجلس الأمن".

وأعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس أن الولايات المتحدة تواصل تعاونها مع الدول الأفريقية بشأن القضايا الملّحة في الوقت الراهن، وذلك في خضم انعقاد القمة الأمريكية الأفريقية في العاصمة الأمريكية واشنطن.

ونشرت الخارجية الأمريكية على موقع التواصل الاجتماعي (تويتر) أن الولايات المتحدة والدول الأفريقية تواصل تكاتفها سويا لمواجهة القضايا الأكثر إلحاحا على الساحتين الإقليمية والدولية، كما أوضحت الخارجية الأمريكية أن القمة الأمريكية الأفريقية تضع نصب أعينها الدور الحيوي للمجتمع المدني قوة مجتمعات الشتات الأفريقي في الولايات المتحدة.

وتضمنت القمة مجموعة من الجلسات ناقشت عدة موضوعات؛ من ضمنها: التجارة والاستثمار والصحة وتغير المناخ وقضايا السلام والأمن والحوكمة، إلى جانب التعاون في مجال الفضاء.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن استضاف مجموعة صغيرة من القادة في البيت الأبيض لإجراء مناقشة حول الانتخابات الرئاسية المقبلة.

يُشار إلى أن العاصمة الأمريكية استضافت أعمال القمة الأمريكية الأفريقية بحضور نحو خمسين من قادة دول القارة الأفريقية. وتضمن جدول أعمال القمة التي استمرت ثلاثة أيام أوجه التعاون الجديدة بين الولايات المتحدة والدول الأفريقية المشاركة في القمة.