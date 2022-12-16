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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كامل أبو علي يفوز برئاسة مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر

صورة موضوعية
صورة موضوعية

فاز رجل الآعمال كامل أبو على برئاسة مجلس جمعية الاستثمار السياحى بالبحر الأحمر بعد سباق مع ٢٨ مرشحًا من رجال الأعمال وملاك الفنادق والقري السياحية على عضوية مجلس إدارة جمعية الاستثمار السياحي بالبحر الأحمر، وذلك علي ١٥ مقعدًا للعضوية بعدها يتم انتخاب رئيس الجمعية والنائب وأمين الصندق من بين أعضاء مجلس الإدارة حيث يصل عدد أعضاء الجمعية إلى ١١٥ عضوًا فيما يصل عدد من لهم حق التصويت ٦٠ عضوا .

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وفى نفس الإطار فاز رجل الأعمال سامح حويدق بمنصب النائب ورجل الأعمال محمد سعيد الدابى بمنصب أمين الصندوق ورجل الاعمال محمد محمد عبد المقصود بمنصب أمين عام الجمعية .

البحر الأحمر الغردقة رجال الأعمال جمعية الأستثمار السياحى كامل أبو علي

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