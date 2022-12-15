السيطرة على حريق بالعناية المركزة بمستشفى حميات الغردقة دون إصابات

نجح العاملون بمستشفى حميات الغردقة من السيطره على حريق محدود بقسم العنايه المركزة بالمستشفى دون وقوع أى إصابات حيث تم إخلاء جميع المرضى إلى غرف عناية متوسطة فور وقوع الحريق.



كانت عرفة عمليات النجدة بالبحر الأحمر قد تلقت إخطارا باندلاع حريق بقسم العنايه المركزه بمستشفى حميات الغردقه حيث بدات النيران الخروج من منطقه خروج الأكسجين بأحد الأسرة، حيث لاحظ أحد العاملين بالعنايه بخروج أدخنة من هذا القسم العلوية الموجود أعلى احد الاسره على الفور، على الفور قام بمحاولة السيطرة بمساعدة زملائه باستخدام طفايات الحريق الموجوده بالمستشفى وتم السيطره على الحريق قبل وصول سيارات الدفاع المدني والاسعاف ، وقد تم نقل جميع المرضى الى غرف عنايه متوسطه حيث كان يوجد في العنايه المركزه عدد اربع مرضى ، كما انتقل الى المستشفى الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر والدكتور عمر عادل مدير عام المستشفيات بالبحر الاحمر وجار التحقيقات لمعرفه اسباب ومصدر النيران وتقدير التلفيات التي حدثت.



فى سياق آخر أعلن الدكتور اسماعيل العربى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر بعد اجتماعا مع فرق اشراف المديرية برئاسة الدكتوره نرمين ناجي مدير عام الطب الوقائي وفرق إشراف الوزارة وفرق إشراف الإدارات الصحية لمتابعة و مناقشة ما حققته الحملة من نسب التغطية و مؤشرات الاداء حيث بلغت نسبه التغطية ١٠١.٦ ٪.

وأشاد وكيل وزارة الصحة بالدور الكبير الذي حققته فرق التطعيم ضد مرض شلل الأطفال مؤكدين على مدي ثقته بإنجاح الحملة حيث بلغت نسبه التغطية ١٠١.٦ ٪

وتواصل الحملة أعمالها لليوم الرابع للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال حيث قامت فرق الاشراف بالمرور علي الفرق الثابتة بالوحدات الصحية ومكاتب الصحة ومتابعة سير العمل والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية.

كما تم المرور علي الفرق المتحركة من شقة لشقة في جميع ارجاء المحافظة والتأكد من سير العمل على أكمل وجه.