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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

شاب يتبرع لرب أسرة بجزء من كبده في الدقهلية.. ووالدته تهدي كليتها لنجلها.. فيديو

شهامة الصريين
شهامة الصريين

روت ليلي، والدة الشاب صاحب العملية، ومتبرعة بكلية لنجلها، تفاصيل تبرعها لنجلها بكليتها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مساء دي إم سي"، المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"،: ": "كنا هنزرع كلى لابني، وبعدما انتهيت من كل الإجراءات الأطباء قالوا لي إحنا شاكين في حاجه ومحتاجين نعمل تحاليل"، لافته: "التحاليل أظهرت أن ابني يحتاج فصل كبد مع الكلى، والموضوع كان مفاجأة بالنسبة لي".

وأشارت: "بنتي ماتت بنفس المرض، وكان لازم المتبرع بفص الكبد يكون من خارج العائلة علشان الجين الوراثي"، موضحه: "صليت قيام الليل ودعيت وربنا رزقني بمتبرع".

وأوضحت: "المتبرع اشترط أن الموضوع يكون سر بيننا وبينه"، لافته: "علمنا التحاليل في المستشفى وكل التحاليل كانت مطابقة ومناسبة للتبرع"، مؤكدة: "المتبرع قال لي أنا هعمل كدا لوجه الله وبدون أي مقابل مادي".

ووجه إبراهيم الشاب المريض، رسالة لأحمد المتبرع له بفص الكبد، قائلا: "لا يوجد كلام يوفي حقه، ربما يجعل ما فعله معي في ميزان حسناته، وربنا يبارك له في حياته".

ومن جهة أخرى، قال أحمد إبراهيم المتبرع بالكبد: "حطيت نفسي مكان المريض لذلك قررت أني أتبرع له"، مضيفا: "خسيت 20 كيلو من أجل إتمام عملية التبرع".

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