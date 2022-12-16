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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

ظاهرة مميزة للقمر في سماء مصر والوطن العربي الآن

القمر
القمر

يرصد بسماء الوطن العربي، الآن بعد منتصف الليل، القمر في طور التربيع الأخير لشهر جمادى الآخرة في سماء مصر والوطن العربي.

ووفقا للجمعية الفلكية بجدة، سيبقى ظاهرا لبقية الليل وسيكون من أجمل المناظر رصده  عاليًا في السماء بالتزامن مع بداية شروق الشمس الجمعة وسيغرب عند الظهر حسب التوقيت المحلي. 

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تعتبر فترة التربيع الأخير حيث يظهر نصف القمر ونصفه الأخر مظلم الوقت المثالي لرصد تضاريس سطح القمر بواسطة المنظار أو تلسكوب صغير.

وذلك لأن الجبال والفوهات تكون واضحة جداً خاصة على طول الخط الذي يفصل بين الجانب النهاري والجانب الليلي على القمر،  نظراً لتداخل الضوء والظلال ما يعطي منظراً ثلاثي الأبعاد وهي فرصة للتصوير.

خلال بضعة أيام مقبلة سوف تتقلص المسافة الظاهرية بين القمر والشمس إلى أن يصبح القمر في مرحلة هلال نهاية الشهر ويرصد قبل فترة وجيزة من شروق الشمس استعدادا لوصوله منزلة الاقتران لشهر جمادى الآخرة 1444. 

شروق الشمس الوطن العربي تلسكوب

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