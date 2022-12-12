ملياردير ياباني يختار 8 أشخاص لاصطحابهم إلى القمر.. ما القصة؟

كشف الملياردير الياباني يوساكو مايزاوا عن الفنانين الثمانية الذين سينضمون إليه في رحلة طيران مدنية طموحة حول القمر على متن مركبة فضائية سبيس إكس العام المقبل.

من بين طاقم الرحلة السياحية `` dearMoon '' ، نجم الكيبوب الكوري الجنوبي T.O.P. والمنتج الموسيقي المرشح لجائزة غرامي الأمريكية ستيف أوكي والممثل التلفزيوني الهندي ديف جوشي والمصور البريطاني ريانون آدم.

ريانون آدم وهي من أيرلندا وتعيش في هاكني في لندن ، وهي المرأة الوحيدة في الفريق، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

في وقت ما من العام المقبل ، سيدور الطاقم المدني حول القمر على متن صاروخ سبيس إكس ستارشيب لمدة سبعة أيام تقريبًا دون أن يهبط عليه قبل العودة إلى الأرض.



في حالة انسحاب أي من الثمانية ، تم أيضًا اختيار المتزلج الأولمبي الأمريكي كايتلين فارينجتون والراقصة اليابانية ميو كنسخة احتياطية.

قال ريانون آدم:"كل يوم أضغط على نفسي، يبدو الأمر وكأنه حلم مستحيل يتحقق. أهدف إلى خلق عمل ينصف هذه التجربة التحويلية، في منتصف الوباء ، كنا بالطبع جميعًا على الأرض ، وكان ذلك محبطًا للغاية بالنسبة لي لأنني شعرت أنني فقدت هدفي".

فيما أضافت :"ولكن بعد ذلك بينما كنت أتصفح تويتر مكتوفي الأيدي ، صادفت dearMoon ، وبدا أنه أكثر المغامرات ملحمية وتغييرًا للحياة، وعندما اكتشفت أنه تم اختياري ، بكيت وأنا عادة لا أبكي كثيرًا. أعتقد أنه كان أمر مستحيلًا للغاية ، وحتى في ذلك الوقت ، لم يكن يبدو حقيقياً، لقد جعلني أفكر في أنه ربما كان ينبغي أن ألعب اليانصيب أكثر".

بدأت فرقة T.O.P ، واسمها الحقيقي Choi Seung-hyun ، راب تحت الأرض قبل أن تنضم إلى Big Bang ، إحدى أفضل فرق الفتيان في العالم ، في عام 2006.

قال الشاب البالغ من العمر 35 عامًا في مقطع فيديو نشره موقع dearMoon الإلكتروني إنه لطالما حلم بالفضاء والقمر منذ أن كان طفلاً ، مضيفًا "لا أستطيع الانتظار".

وقال: "عندما أرى القمر قريبًا أخيرًا ، أتطلع إلى تطويري الشخصي والعودة إلى الأرض كفنان بإلهام".