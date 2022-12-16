وسط الطبيعة.. إطلالة جريئة للقاء الخميسي عبر انستجرام

نشرت الفنانة لقاء الخميسي، صوراً جديدة عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وظهرت لقاء الخميسي وسط الطبيعة بإطلالة جذابة جريئة بهوت شورت، مما حازت علي إعجاب متابعيها .

وعلقت لقاء علي الصورة قائلة : Take me back peace.



أحدث أعمال لقاء الخميسي، مسلسل "إجازة مفتوحة" من نوعية أعمال الـ40 حلقة، بطولة شريف منير، وسميحة أيوب، وملك قورة، ونور محمود، ودنيا ماهر، ومراد مكرم، وكريم أبو زيد، وهشام إسماعيل، وهدى مجد، وصبا الرافعي، وألفت عمر، ومحمد العمروسي، وأحمد زكريا، وعدد من الفنانين الشباب، وتأليف أحمد محمود أبو زيد وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي.