مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 16 - 12 - 2022، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة ليفربول وميلان في كأس سوبر دبي، ومباراة الأهلي مع فيوتشر ومباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري.
مواعيد مباريات كأس سوبر دبي
ليفربول X ميلان – 5.30 مساء
مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة
الإسماعيلي X بيراميدز – 2.45 مساء – ONTime Sports
حرس الحدود X المصري – 2.45 مساء - ONTime Sports
البنك الأهلي X الزمالك – 5 مساء - ONTime Sports
الأهلي X فيوتشر – 7 مساء - ONTime Sports
مواعيد مباريات الدوري السعودي
أبها X الطائي – 2.30 مساء – HD SSC
الرائد X النصر – 5 مساء - HD SSC
الهلال X الباطن – 7.30 مساء - HD SSC