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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

صدى البلد

تنطلق اليوم الجمعة 16 - 12 - 2022، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة ليفربول وميلان في كأس سوبر دبي، ومباراة الأهلي مع فيوتشر ومباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري. 


مواعيد مباريات كأس سوبر دبي 


ليفربول X ميلان – 5.30 مساء 


مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة 


الإسماعيلي X بيراميدز – 2.45 مساء – ONTime Sports

حرس الحدود X المصري – 2.45 مساء - ONTime Sports

البنك الأهلي X الزمالك – 5 مساء - ONTime Sports

الأهلي X فيوتشر – 7 مساء - ONTime Sports 

 

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مواعيد مباريات الدوري السعودي 

 


أبها X الطائي – 2.30 مساء – HD SSC

الرائد X النصر – 5 مساء - HD SSC

الهلال X الباطن – 7.30 مساء - HD SSC
 

الدوري المصري الأهلى الزمالك الدوري السعودي البنك الاهلي شوبير كأس العالم للاندية مباريات الدوري السعودي الاسماعيلي

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