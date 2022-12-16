مواعيد مباريات الجمعة 16 - 12 - 2022 والقنوات الناقلة

تنطلق اليوم الجمعة 16 - 12 - 2022، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب العالم أبرزها مباراة ليفربول وميلان في كأس سوبر دبي، ومباراة الأهلي مع فيوتشر ومباراة الزمالك والبنك الأهلي بالدوري المصري.



مواعيد مباريات كأس سوبر دبي



ليفربول X ميلان – 5.30 مساء



مواعيد مباريات الدوري المصري والقنوات الناقلة



الإسماعيلي X بيراميدز – 2.45 مساء – ONTime Sports

حرس الحدود X المصري – 2.45 مساء - ONTime Sports

البنك الأهلي X الزمالك – 5 مساء - ONTime Sports



الأهلي X فيوتشر – 7 مساء - ONTime Sports



مواعيد مباريات الدوري السعودي



أبها X الطائي – 2.30 مساء – HD SSC

الرائد X النصر – 5 مساء - HD SSC

الهلال X الباطن – 7.30 مساء - HD SSC

