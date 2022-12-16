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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رضا عبد العال: حسام حسن الأفضل لتولي تدريب المنتخب

صدى البلد

أكد رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" أن حسام حسن نجم منتخب مصر السابق يستحق الحصول على فرصته في تدريب الفراعنة في الفترة القادمة وليس المدربين الأجانب.  

وقال رضا عبدالعال محلل برنامج "البريمو" على قناة "تن" مع الإعلامي إسلام صادق :" حسام حسن الأفضل لتولي تدريب المنتخب وكنت أتمنى أن يحصل على فرصته في تدريب الفراعنة في مرحلة سابقة ولكن اتحاد الكرة لن يفكر فيه بسبب قوة شخصيته ".

 

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