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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

الأسوأ منذ سنوات.. ارتفاع المرضى في المستشفيات البريطانية بنسبة 40% في أسبوع

مريض
مريض

لأول مرة منذ بدء وباء كوفيد-19، يتم إدخال الأشخاص المصابين بـ الإنفلونزا إلى المستشفيات بمعدل أعلى من كوفيد-19، على الرغم من زيادة الإصابات بكلا المرضين.

ووفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، وفقا لبيانات الصحة العالمية، بلغ معدل الإصابة بالإنفلونزا ليصبح 6.8 لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوع الماضي.

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الولايات المتحدة تسجل أعلى مستويات الإصابة بـ إنفلونزا

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زيادة معدل الإصابة بالإنفلونزا

وتضاعف هذا المعدل، وكان سابقا 3.9 لكل 100 ألف إصابة في الأسبوع السابق، بينما في نفس الأسبوع كان معدل الإصابة بـ كوفيد-19، 6.6 لكل 100 ألف.

وحذر الخبراء من أن زيادة الاختلاط، والطقس البارد يؤدي إلى إصابة المزيد من الأشخاص بأمراض مثل الأنفلونزا وكوفيد وفيروسات الشتاء الأخرى.

في حين أن كلا الحالتين يرتفعان، فقد ارتفع عدد حالات الإنفلونزا التي أدت إلى دخول المستشفى إلى أكثر من ثمانية أضعاف مما كان متوقعًا في هذا الوقت من العام.

كانت هناك اقتراحات بأنه إذا استمر هذا الاتجاه، فقد تشهد المملكة المتحدة أسوأ انتشار للإنفلونزا منذ شتاء 2017/2018 ، والذي قتل 30 ألف شخص.

يمكن أن يتفاقم الوضع حيث أعلنت الممرضات وموظفو الإسعاف عن إضراب وسط نزاعات طويلة مع الحكومة حول الأجور والظروف الاقتصادية.

ويوم الخميس، انسحب حوالي 100 ألف ألف ممرض من وظائفهم، مع إضراب آخر يوم الثلاثاء ، 20 ديسمبر ، ومن المقرر إجراء مزيد من الإجراءات في العام الجديد إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.

الصحة الصحة العالمية كوفيد-19 أمراض

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