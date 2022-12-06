الولايات المتحدة تسجل أعلى مستويات الإصابة بـ إنفلونزا

قال رئيس المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) ، يوم الاثنين ، إن الولايات المتحدة تشهد أعلى مستويات دخول المستشفى من الإنفلونزا التي شهدتها خلال عقد من الزمان في هذا الوقت من العام ، مضيفًا أن 14 طفلاً ماتوا بسبب ذلك. الآن موسم الانفلونزا.



وأضافت روشيل والينسكي ، مديرة مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها ، أن أنظمة المستشفيات الأمريكية لا تزال تتعرض للتوتر مع وجود عدد كبير من المرضى الذين يعانون من أمراض الجهاز التنفسي الأخرى مثل فيروس الجهاز التنفسي المخلوي (RSV) و COVID-19.

كان هناك ما لا يقل عن 8.7 مليون مرض ، و 78000 حالة في المستشفيات ، و 4500 حالة وفاة بسبب الأنفلونزا حتى الآن هذا الموسم ، وفقًا لتقديرات مركز السيطرة على الأمراض. وحث الناس على التطعيم.



وقال والينسكي للصحفيين في إفادة صحفية عبر الهاتف 'خاصة بالنسبة لفيروس RSV والإنفلونزا ، هذه المستويات أعلى مما نراه بشكل عام في هذا الوقت من العام'.

وقالت إن موسم الإنفلونزا بدأ في وقت سابق و 'لا تزال حالات دخول المستشفى بسبب الأنفلونزا هي الأعلى التي شهدناها في هذا الوقت من العام منذ عقد'.

وتنتشر فيروسات الجهاز التنفسي مع تجمع الناس في الداخل بسبب برودة الطقس.

من المحتمل أيضًا أن يكون الناس قد أضعفوا الدفاعات بعد عدم تعرضهم للإنفلونزا و RSV أثناء العمل أو الدراسة من المنزل أثناء جائحة COVID-19.



وأضاف والينسكي أن معدلات التطعيم للأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالأنفلونزا - أولئك الذين يبلغون من العمر 65 عامًا أو أكبر والأطفال والنساء الحوامل - أقل أيضًا مما كانت عليه في هذا الوقت من العام الماضي.