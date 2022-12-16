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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الخارجية الروسية: سنتخذ تدابير لضمان مصالحنا الاقتصادية في مواجهة العقوبات الجديدة

صدى البلد

أعلن نائب وزير الخارجية الروسية، ألكسندر جروشكو، أن بلاده ستتخذ تدابير لضمان المصالح الاقتصادية الروسية في مواجهة العقوبات الغربية الجديدة. 

 


وقال جروشكو اليوم الجمعة، تعليقاً على الحزمة التاسعة الجديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي: "نُقيم أفعال بروكسل بشكل سلبي، وسنعمل على إجراءات من شأنها أن تضمن مصالحنا الاقتصادية". 

 


كان الممثلون الدائمون لدول الاتحاد الأوروبي قد اتفقوا أمس الخميس على الحزمة التاسعة من العقوبات ضد روسيا. 

 


ومن المتوقع الانتهاء من الإجراءات النهائية لتنفيذ حزمة العقوبات اليوم الجمعة، وبعد ذلك سينشر نص العقوبات في الجريدة الرسمية للاتحاد الأوروبي، ثم تدخل حيز التنفيذ. 

 


وأكد رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، في وقت سابق اليوم، الاتفاق على الحزمة التاسعة من العقوبات على روسيا، موضحاً أن التأخير في اعتماد عقوبات جديدة ضد موسكو يرجع إلى الرغبة بمنع حدوث أزمة غذائية. 

 


يُذكر أن المكتب التمثيلي لجمهورية التشيك، التي تترأس حالياً مجلس الاتحاد الأوروبي، أعلن في وقت سابق أنه تم التوصل إلى اتفاق حول العقوبات الجديدة ضد روسيا.

 


من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأمين العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل ماريانو جروسي، قد يزور موسكو قريبا لبحث الأوضاع حول محطة زابوروجيا. 

 


وأضافت الخارجية -في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - أن موسكو ستبحث تنفيذ صفقة الحبوب مع مسؤولي الأمم المتحدة خلال أيام، لافتة إلى أن روسيا لم تر بعد أي تقدم في رفع القيود عن تصدير الأسمدة. 

 


كانت موسكو أكدت، في وقت سابق، أنه لا يمكن الحديث عن تسليم محطة زابوروجيا لأي طرف ثالث أو رفع السيطرة عنها لأنها على أرض أصبحت روسية. 

نائب وزير الخارجية الروسية ألكسندر جروشكو العقوبات الغربية الجديدة جروشكو

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